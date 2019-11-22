Son Dakika Haberleri: Güney Kore'de ergenlerin akıllı telefon bağımlılığından kurtulması için 'detoks kampları'
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Güney Kore'de ergenlerin akıllı telefon bağımlılığından kurtulması için 'detoks kampları'

6 saat önce

Güney Kore’de hükümet, ergenlerin akıllı telefon bağımlılığından kurtulması için kurduğu “detoks kamplarının” sayısını artırma kararı aldı.

Güney Kore'de ergenlerin akıllı telefon bağımlılığından kurtulması için 'detoks kampları', System.String[]

Güney Kore'de, ergenler arasında akıllı telefon kullanımı bağımlılığının artması ve bunun getirdiği sağlık sorunları üzerine hükümet seferber oldu. Hükümet, ergenlerin akıllı telefon bağımlılığından kurtulması için kurduğu "detoks kamplarının" sayısını artırma kararı aldı.


2018 yılı rakamlarına göre, bu ülkede ergenlerin yüzde 98'i akıllı telefona sahip ve Güney Kore, dünya sıralamasında bu alanda açık farkla lider.

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Güney Kore, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 07:19 
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