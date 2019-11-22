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Güney Kore'de ergenlerin akıllı telefon bağımlılığından kurtulması için 'detoks kampları'
6 saat önce
Güney Kore’de hükümet, ergenlerin akıllı telefon bağımlılığından kurtulması için kurduğu “detoks kamplarının” sayısını artırma kararı aldı.
Güney Kore'de, ergenler arasında akıllı telefon kullanımı bağımlılığının artması ve bunun getirdiği sağlık sorunları üzerine hükümet seferber oldu. Hükümet, ergenlerin akıllı telefon bağımlılığından kurtulması için kurduğu "detoks kamplarının" sayısını artırma kararı aldı.
2018 yılı rakamlarına göre, bu ülkede ergenlerin yüzde 98'i akıllı telefona sahip ve Güney Kore, dünya sıralamasında bu alanda açık farkla lider.
Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 07:19
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