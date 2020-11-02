Güney Kore'de eski Devlet Başkanı Lee, "yolsuzluk" suçlamasıyla cezaevine girdi - Son Dakika

Güney Kore'de eski Devlet Başkanı Lee, "yolsuzluk" suçlamasıyla cezaevine girdi

02.11.2020 11:21
Güney Kore'de eski Devlet Başkanı Lee,

Güney Kore'de eski Devlet Başkanı Lee Myung-bak, Yüksek Mahkemenin hakkında "yolsuzluk" suçlamasıyla verilen hapis kararını onamasının ardından cezaevine girdi.

Güney Kore'de eski Devlet Başkanı Lee Myung-bak, Yüksek Mahkemenin hakkında "yolsuzluk" suçlamasıyla verilen hapis kararını onamasının ardından cezaevine girdi.

Güney Kore haber ajansı Yonhap'taki habere göre, Yüksek Mahkemenin geçen hafta aldığı kararın ardından Lee, öğle saatlerinde başkent Seul'deki evinden alınarak, cezaevine yerleştirildi.

Lee hakkında 2018'de, sahibi olduğu otomobil yedek parça üreticisi DAS'ın şirket fonlarından 25,2 milyar wonu (yaklaşık 22 milyar dolar) usulsüz olarak zimmetine geçirdiği, aralarında Samsung'un bulunduğu bazı şirketlerden 9,4 milyar won (8,2 milyon dolar) rüşvet aldığı suçlamasıyla 15 yıl hapse mahkum edilmişti.

Temyiz Mahkemesi, şubatta cezayı 17 yıla çıkarmıştı.

Lee, hapis cezasının yanı sıra 13 milyar won (10,9 milyar dolar) para cezası ödeyecek.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Güney Kore'de eski Devlet Başkanı Lee, 'yolsuzluk' suçlamasıyla cezaevine girdi - Son Dakika


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