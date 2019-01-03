Son Dakika Haberleri: Güney Kore'de Eski İstihbarat Yetkilisine 2 Yıl Hapis

Güney Kore'de Eski İstihbarat Yetkilisine 2 Yıl Hapis

44 dakika önce

Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisinin (NIS) eski üst düzey yetkilisi, eski Devlet Başkanı Park Geun-hye döneminde bir müfettişi yasa dışı takip ettiği gerekçesiyle 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Güney Kore'de Eski İstihbarat Yetkilisine 2 Yıl Hapis, System.String[]
Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisinin (NIS) eski üst düzey yetkilisi, eski Devlet Başkanı Park Geun-hye döneminde bir müfettişi yasa dışı takip ettiği gerekçesiyle 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Yonhap ajansında yer alan habere göre, Seul Merkezi Bölge Mahkemesi, NIS'in ulusal menfaat biriminin eski başkanı Choo Myeong-ho'ya, Park'ın sivil işlerden sorumlu danışmanı Woo Byung-woo'nun talimatıyla devlet başkanlığı müfettişi Lee Seok-su'yu yasa dışı takip ettirdiği gerekçesiyle 2 yıl hapis cezası verilmesine hükmetti.

Woo, görevi kötüye kullanmaktan 2,5 yıl hapis yattıktan sonra dün serbest bırakılmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 12:54 Kaynak: AA

Seul, Güney Kore, Güncel
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