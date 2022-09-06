Hinnamnor Tayfunu nedeniyle 66 bin konutun elektriği kesildi, ağaçlar devrildi ve yollarda da büyük çaplı hasarlar meydana geldi.

Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Güney Kore, Busan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Güney Kore'de etkili olan Hinnamnor Tayfunu nedeniyle 2 kişi öldü, 10 kişi kayboldu - Son Dakika

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