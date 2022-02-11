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Son dakika haberleri! Güney Kore'de fabrikada patlama: 4 ölü, 4 yaralı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Güney Kore'de fabrikada patlama: 4 ölü, 4 yaralı

11.02.2022 10:03
Son dakika haberleri! Güney Kore'de fabrikada patlama: 4 ölü, 4 yaralı

Son dakika gündem haberi: Güney Kore'de bir fabrikada meydana gelen patlamada 4 işçi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Güney Kore'de bir fabrikada meydana gelen patlamada 4 işçi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Güney Kore'nin liman kenti Yeosu'daki Petrokimya fabrikasında yerel saatle 09.26'da belirlenemeyen bir nedenle meydana gelen patlamada 4 işçi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Başkent Seul'e yaklaşık 450 kilometre uzaklıktaki kentte yaşanan patlamanın ardından polis ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edilirken, yaralılar yakında bulunan bir hastaneye kaldırıldı.

Patlamanın yangına neden olmadığını belirten yetkililer, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

(İHA)

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Güney Kore, Liman, Seul, işçi, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Güney Kore'de fabrikada patlama: 4 ölü, 4 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Güney Kore'de fabrikada patlama: 4 ölü, 4 yaralı - Son Dakika
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