Son dakika haberleri! Güney Kore'de fabrikada patlama: 4 ölü, 4 yaralı - Son Dakika

Güney Kore'de bir fabrikada meydana gelen patlamada 4 işçi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Güney Kore'nin liman kenti Yeosu'daki Petrokimya fabrikasında yerel saatle 09.26'da belirlenemeyen bir nedenle meydana gelen patlamada 4 işçi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Başkent Seul'e yaklaşık 450 kilometre uzaklıktaki kentte yaşanan patlamanın ardından polis ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edilirken, yaralılar yakında bulunan bir hastaneye kaldırıldı.

Patlamanın yangına neden olmadığını belirten yetkililer, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

(İHA)