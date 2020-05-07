Güney Kore'de futbol ligi başlıyor! Maçlar iddaa'da, perdeyi son şampiyon açacak...

Bu bir ilandır



İlk hafta maçlarına göz atmak için aşağıdaki görsele tıklayın!



SON ŞAMPİYON JEONBUK, SUWON'U KONUK EDECEK!



Mun bu sezon orduya katıldığı için sezon boyunca "zorunlu - kiralık" olarak Sangju Sangmu forması giyecek. Lopes ise yeni sezonda Çin ekiplerinden Shanghai SIPG ile boy gösterecek.



HÜKÜMET TEDBİRLER GETİRDİ!



33+5 maç yerine 22+5 maç bizleri bekliyor...



Maç günü herhangi bir oyuncuda, çalışanda ya da görevlide koronavirüs pozitif çıkarsa, lig yönetimi tüm karşılaşmaları durdurma yetkisine sahip!



1 oyuncuda koronavirüs pozitif çıkarsa, o oyuncu maç kadrosundan çıkartılacak ve müsabakalar devam edecek ancak sayı artarsa ligin askıya alınması söz konusu olacak. Lige devam etmenin "imkansız" olduğuna kanaat getirilirse, ligin iptaline kadar da gidilebilecek.



Eğer lig 22. haftadan önce iptal edilirse şampiyon ilan edilmeyecek fakat lig 22. haftadan sonra iptal edilirse şampiyon ve küme düşme kriterleri, o anki puan durumu baz alınarak yapılabilecek.











