Güney Kore'de iki kadına cinsel saldırıyla suçlanan dini lider gözaltına alındı - Son Dakika
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Güney Kore'de iki kadına cinsel saldırıyla suçlanan dini lider gözaltına alındı

05.10.2022 13:54
Güney Kore'de iki kadına cinsel saldırıyla suçlanan dini lider gözaltına alındı

Güney Kore'de geçmişte de tecavüzden hüküm giymiş 77 yaşındaki dini lider Jung Myung-seok, biri Hong Kong'tan olmak üzere iki kadına cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındı.

Güney Kore'de geçmişte de tecavüzden hüküm giymiş 77 yaşındaki dini lider Jung Myung-seok, biri Hong Kong'tan olmak üzere iki kadına cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındı.

South China Morning Post gazetesinin haberine göre, Christian Gospel Mission (CGM), Jesus Morning Star (JMS) ve Providence adlarıyla bilinen tartışmalı bir Hristiyan mezhebinin kurucusu Jung Myung-seok, 2018'den 2021'e kadar Hong Konglu bir kadına "yarı tecavüz etmek" ve bir Avustralyalı kadına cinsel tacizde bulunmakla suçlanıyor.

Güney Kore, "yarı tecavüzü", "kişinin bilinçsiz durumundan yararlanarak cinsel ilişkiye girme eylemi" olarak tanımlıyor.

İki kadının iddiasına göre olay, Geumsan'daki Wolmyeongdong Tapınağı'nda gerçekleşti.

Bayan Y olarak bilinen Hong Konglu kadın, 2018'de öğrenciyken Güney Kore'yi ziyaretinde Jung'un yarı tecavüze karşı yasal hükmü ihlal ederek kendisine defalarca cinsel saldırıda bulunduğunu söyledi.

"Daha fazla kurban olmaması için gerçeği ortaya çıkarmak benim için cennetten bir görevdir." diyen Bayan Y, Jung'un "kesinlikle bir mesih" olmadığını, CGM'nin de "kadınları cinsel olarak sömüren bir yer" olduğunu dile getirdi.

Jung'un başkanı olduğu CGM ise iddiaların asılsız olduğunu savunarak suçlamaları reddetti.

Öte yandan CGM'den yapılan açıklamada, kilise tarafından gerçeği ortaya çıkarmak için adli prosedürlere ve şikayetçilerin iddialarına karşı samimiyetle yanıt verileceği kaydedildi.

Bununla birlikte, JMS karşıtı bir hareket olan Exodus'un eski Başkanı Kim Do-hyeong, diğer beş kurbanın da Jung'a karşı cinsel şiddet davaları açmaya hazırlandığını bildirdi.

Papaz Jeong olarak da bilinen Jung, olası bir duruşmada karar verilene dek gözaltında kalacak.

Güney Kore Ceza Kanunu, "yarı tecavüzü" bilinçsiz veya karşı koyamama durumundan yararlanarak cinsel ilişkide bulunma eylemi olarak tanımlıyor.

Ülkede yarı tecavüzün yasal cezası en az üç yıl hapis olurken para cezasına ilişkin bir düzenleme olmadığı için suçlular hapis cezasına çarptırılıyor.

Daha önce de tecavüzden 10 yıl hapis yatmıştı

Jung, daha önce Hong Kong ziyareti de dahil olmak üzere denizaşırı bir vaaz gezisi sırasında üç Güney Koreli takipçisine tecavüz etmekten 10 yıl hapis yatmıştı.

Çin'de tutuklanan Jung, 2008'de sınır dışı edilmişti. Jung, 2018'de hapisten çıkmış ancak ayak bileğine GPS bileziği takılmıştı.

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Kaynak: AA

Güney Kore, Hong Kong, Star, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güney Kore'de iki kadına cinsel saldırıyla suçlanan dini lider gözaltına alındı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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