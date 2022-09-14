Güney Kore'den özel hayatın gizliliğinin ihlali gerekçesiyle Google ve Meta'ya para cezası - Son Dakika
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Güney Kore'den özel hayatın gizliliğinin ihlali gerekçesiyle Google ve Meta'ya para cezası

14.09.2022 12:24
Güney Kore'den özel hayatın gizliliğinin ihlali gerekçesiyle Google ve Meta'ya para cezası

Güney Kore'de Google ve Facebook ve Instagram gibi uygulamaları bünyesinde bulunduran Meta, kullanıcıların çevrim içi davranışlarını izinleri olmadan takip ettikleri ve verilerini hedeflenmiş reklamlar için kullandıkları gerekçesiyle toplamda 72 milyon dolar para cezasına çarptırıldı.

Güney Kore'de Google ve Facebook ve Instagram gibi uygulamaları bünyesinde bulunduran Meta, kullanıcıların çevrim içi davranışlarını izinleri olmadan takip ettikleri ve verilerini hedeflenmiş reklamlar için kullandıkları gerekçesiyle toplamda 72 milyon dolar para cezasına çarptırıldı.

Güney Kore'nin Kişisel Bilgi ve Koruma Komisyonu, Google ve Meta uygulamalarında özel hayatın gizliliğinin ihlal edildiğini bildirdi.

Komisyon, söz konusu şirketlerin kullanıcıların çevrim içi davranışlarını izinleri olmadan takip ettiği ve verilerini hedeflenmiş reklamlar için kullandıkları gerekçesiyle, Google'a 50 milyon dolar, Meta'ya ise 22 milyon dolar para cezası verdi.

Söz konusu para cezaları, Güney Kore tarafından gizlilik yasası ihlalleri bağlamında şimdiye kadar uygulanan en yüksek ceza olarak kayda geçti.

Google ve Meta para cezaları hakkında henüz açıklama yapmadı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Güney Kore, Instagram, Facebook, Google, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güney Kore'den özel hayatın gizliliğinin ihlali gerekçesiyle Google ve Meta'ya para cezası - Son Dakika

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SON DAKİKA: Güney Kore'den özel hayatın gizliliğinin ihlali gerekçesiyle Google ve Meta'ya para cezası - Son Dakika
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