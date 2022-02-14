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Güney Kore'de Google ve Netflix adaletsiz abonelik uygulamaları nedeniyle para cezasına çarptırıldı - Son Dakika

Güney Kore'de Google ve Netflix adaletsiz abonelik uygulamaları nedeniyle para cezasına çarptırıldı

14.02.2022 21:56
Güney Kore'de Google ve Netflix adaletsiz abonelik uygulamaları nedeniyle para cezasına çarptırıldı

Güney Kore'de, ücretli abonelik üzerinden haksız ticari faaliyetleri nedeniyle Google, Netflix ve diğer üç video akışı hizmetine toplam 19,5 milyon won (16 bin 300 ABD Doları) para cezası kesildi.

Güney Kore'de, ücretli abonelik üzerinden haksız ticari faaliyetleri nedeniyle Google, Netflix ve diğer üç video akışı hizmetine toplam 19,5 milyon won (16 bin 300 ABD Doları) para cezası kesildi.

Yonhap'ın haberine göre, Adil Ticaret Komisyonu (FTC), Over-the-top medya hizmeti sağlayıcısı (OTT) Google, Netflix, KT, LG Uplus ve Content Wavve'in, ücretli abonelerinin üyeliklerini sona erdirme hareketini engellediğini bildirdi.

FTC'ye göre, bu OTT'ler müşterilerinin hizmetlerini kullanma sözleşmesini feshetmelerini zorlaştırmak için sahte bilgiler verdi veya abonelerin çevrimiçi üyeliklerini iptal etmelerine izin vermedi.

Bu nedenle toplam 19,5 milyon won (16 bin 300 ABD Doları) para cezasının yanı sıra OTT'lere iş uygulamalarını düzeltmeleri emredildi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Güney Kore'de Google ve Netflix adaletsiz abonelik uygulamaları nedeniyle para cezasına çarptırıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Güney Kore'de Google ve Netflix adaletsiz abonelik uygulamaları nedeniyle para cezasına çarptırıldı - Son Dakika
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