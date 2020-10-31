Güney Kore'de grip aşısıyla bağlantısı olduğundan şüphelenilen ölümler 83'e çıktı - Son Dakika

Güney Kore'de grip aşısıyla bağlantılı olduğu düşünülen ölümlerin sayısı 83'e ulaştı.

Güney Kore haber ajansı Yonhap'ın haberine göre, Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Ajansı (KCDC), çoğu 70 ila 80 yaşlarında 85 kişinin mevsimsel grip aşısı olduktan sonra yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Ölümler ülkede aşı güvenliğine ilişkin endişelere yol açarken, KCDC yetkilileri ölümlerin 72'sinde aşının doğrudan etkisinin olmadığını, 11 vakanın ise halen soruşturulduğu belirtti.

Ölen kişilerin 34'ünün 80, 37'sinin 70 yaş üstünde, 4'ünün 60'larında, 8'inin ise daha genç olduğu kaydedildi.

Güney Kore'de 17 yaşındaki bir genç de grip aşısı vurdurduktan sonra yaşamını yitirmişti. Yetkililer gencin ölümünün de aşıyla ilgisinin bulunmadığı bildirmişti.

Yaklaşık 19 milyon kişiye grip aşısı yapmayı planlayan Sağlık Bakanlığı, şu ana dek 11,5 milyon kişinin aşılandığı kampanyayı sürdüreceğini duyururken, Kore Tabipleri Birliği, hükümetin grip aşısı programını ertelemesi gerektiğini öne sürüyor.