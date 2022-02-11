Güney Kore'de günlük Kovid-19 vaka sayısı ikinci kez 50 binin üzerinde - Son Dakika

Güney Kore'de günlük Kovid-19 vaka sayısı, Omicron varyantının ülke genelinde hızla yayılmasıyla ikinci defa 50 binin üzerine çıktı.

Yonhap'ın haberine göre, Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Ajansı (KDCA) son 24 saatte ülkede 53 bin 96 yeni Kovid-19 vakası bildirdi.

Salgının başından bu yana görülen vaka sayısı, 1 milyon 239 bin 287'ye ulaştı.

Bunun, salgının başından bu yana görülen ikinci en yüksek günlük vaka sayısı olduğunu belirten sağlık yetkilileri, bu rakamın ay sonuna kadar 170 bine, gelecek ayın ilk günlerinde 360 bine ulaşabileceği uyarısında bulundu.

Kovid-19'dan ölenlerin sayısı ise son 24 saatte 49 artarak 7 bin 12'ye ulaştı.

Ülkede en yüksek günlük vaka sayısı, 54 bin 122 vakayla dün kaydedilmişti.

Endonezya

Endonezya'da eylül 2021'den bu yana ilk defa Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısı 100'e ulaştı.

Ülkede son 24 saatte 40 bin 489 yeni Kovid-19 vakası bildirildi.

Salgının başından bu yana Kovid-19'a yakalananların sayısı 4 milyon 708 bin 43'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 144 bin 958'e çıktı.

Bazı şehirlerde yüz yüze eğitime ara verilirken başkentteki mağaza ve restoranlarda kapasite düşürülerek kısıtlamalar sıkılaştırıldı.

Sağlık Bakanı Budi Gunadi Sadikin, vatandaşları günlük vakaların 285 bine ulaşabileceği konusunda uyardı.

Hindistan

Öte yandan Hindistan, turistler için zorunlu ev karantinasını kaldırdı.

Hindistan Sağlık Bakanlığı uluslararası ziyaretçilere uygulanan yönergeleri revize ederek, turistlere 7 günlük ev karantinası yerine varıştan sonraki 14 gün boyunca sağlıklarını izlemelerini tavsiye etti.

14 Şubat'tan itibaren yürürlüğe girecek olan revize edilmiş yönergelerde "risk altındaki" ve diğer ülkelerle ilgili sınırlamalar da kaldırıldı.

Tüm ülkelerden gelen uluslararası ziyaretçilerin yüzde ikisinin, varışta rastgele PCR testine tabi tutulacağı, yolcuların numuneyi gönderdikten sonra havaalanından ayrılabileceği belirtildi.

Hindistan'da dün, 58 bin 77 yeni vaka görülmüş, 659 kişi ise hayatını kaybetmişti.