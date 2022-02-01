Üye Girişi
Güney Kore'de günlük Kovid-19 vaka sayısı ilk kez 18 bini geçti - Son Dakika

Güney Kore'de günlük Kovid-19 vaka sayısı ilk kez 18 bini geçti

01.02.2022 13:53
Güney Kore'de günlük Kovid-19 vaka sayısı ilk kez 18 bini geçti

Güney Kore'de günlük Kovid-19 vaka sayıları, salgının başından bu yana ilk kez 18 bini aştı.

Güney Kore'de günlük Kovid-19 vaka sayıları, salgının başından bu yana ilk kez 18 bini aştı.

Yonhap haber ajansına göre, Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Ajansı (KDCA), ülkede son 24 saatte 18 bin 343 yeni Kovid-19 enfeksiyonu bildirdi.

Böylelikle toplam vaka sayısı 864 bin 42'ye çıktı.

Kovid-19 kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 17 artarak 6 bin 772'ye ulaştı.

Geçen hafta ülkede tespit edilen vakaların yüzde 80'inin Omicron varyantı olduğu belirtildi.

Öte yandan ülkede 29 Ocak'ta Omicron varyantıyla mücadele için revize edilmiş bir virüs yanıt sistemi tanıtıldı.

Buna göre, halk sağlığı merkezlerinde ve büyük hastanelerde kurulan yaklaşık 250 test istasyonunda hızlı antijen ve PCR testleri yer alacak, insanlar hangisini yapmak istediklerini seçebilecek.

60 yaş üstü gibi yüksek risk gruplarındaki kişilere PCR testleri için öncelik verilecek. Yerel hastaneler ve klinikler de bireysel test kitlerini uygulayacak.

KDCA, revize edilen sistemin kritik vakaları ve ölümleri en aza indirirken, sağlık sektörünün yavaşlamasını veya çökmesini önlemek için tasarlandığını belirtti.

Pakistan

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 5 bin 327 vaka tespit edildi. Ülkedeki vaka sayısı 1 milyon 430 bin 336'ya yükseldi.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 32 artışla 29 bin 301'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 295 bin 390'a çıktı.

Pakistan'da şimdiye kadar 174 milyon 85 bin dozun üzerinde Kovid-19 aşısı uygulandı.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 81 bin 655 artarak 2 milyon 826 bin 303'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 69 artışla 18 bin 897'ye yükseldi.

Son bir günde 253 bin 170 kişiye virüs testi yapılırken, 51 bin 337 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 804 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

YORUMLAR
500

Togo Cumhuriyeti, Güney Kore, Omicron, Kore, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Güney Kore'de günlük Kovid-19 vaka sayısı ilk kez 18 bini geçti - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
13:46 Düğün salonu değil, mahkeme! Seyhan Soylu hakim karşısına gelinlikle çıktı
13:46 Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul'a ateş püskürdü: İstanbul'u satıyorlar! Aldıkları araziler tarla olacak!
13:46 Bilim Kurulu üyesi açıkladı: Türkiye büyük tehdit altında
13:43 İmamoğlu'na açıkça soruldu: İngiliz elçiyle yemek yediğinden Kılıçdaroğlu'nun haberi var mıydı?
13:31 Fenerbahçe'den şaşırtan transfer! Ali Koç, Alanya Başkanı ile Efecan için masaya oturdu
13:28 Sosyal medyadan tanıştığı yaşlı adamın evine gitti! Korkunç son hüzne boğdu
13:21 Savaş ihtimali hala gündemde! ABD'den Kiev'e kötü haber: Ukrayna'ya asker göndermeyeceğiz
13:13 AİHM'den Demirtaş ve HDP'li vekiller hakkında 'dokunulmazlık' kararı: Anayasaya aykırı
13:10 TFF'nin yerli kuralıyla ilgili yaptığı paylaşım tepki çekti! Futbolseverler öfke saçtı
13:01 Esra Erol'un programıyla tanınan Fatma evlendiği Ahmet, kuması ve kumasının sevgilisi aynı evde yaşıyor! Pes dedirten görüntüler
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2022 14:02:26. #1.11#
SON DAKİKA: Güney Kore'de günlük Kovid-19 vaka sayısı ilk kez 18 bini geçti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement