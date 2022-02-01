Güney Kore'de günlük Kovid-19 vaka sayısı ilk kez 18 bini geçti - Son Dakika

Güney Kore'de günlük Kovid-19 vaka sayıları, salgının başından bu yana ilk kez 18 bini aştı.

Yonhap haber ajansına göre, Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Ajansı (KDCA), ülkede son 24 saatte 18 bin 343 yeni Kovid-19 enfeksiyonu bildirdi.

Böylelikle toplam vaka sayısı 864 bin 42'ye çıktı.

Kovid-19 kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 17 artarak 6 bin 772'ye ulaştı.

Geçen hafta ülkede tespit edilen vakaların yüzde 80'inin Omicron varyantı olduğu belirtildi.

Öte yandan ülkede 29 Ocak'ta Omicron varyantıyla mücadele için revize edilmiş bir virüs yanıt sistemi tanıtıldı.

Buna göre, halk sağlığı merkezlerinde ve büyük hastanelerde kurulan yaklaşık 250 test istasyonunda hızlı antijen ve PCR testleri yer alacak, insanlar hangisini yapmak istediklerini seçebilecek.

60 yaş üstü gibi yüksek risk gruplarındaki kişilere PCR testleri için öncelik verilecek. Yerel hastaneler ve klinikler de bireysel test kitlerini uygulayacak.

KDCA, revize edilen sistemin kritik vakaları ve ölümleri en aza indirirken, sağlık sektörünün yavaşlamasını veya çökmesini önlemek için tasarlandığını belirtti.

Pakistan

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 5 bin 327 vaka tespit edildi. Ülkedeki vaka sayısı 1 milyon 430 bin 336'ya yükseldi.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 32 artışla 29 bin 301'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 295 bin 390'a çıktı.

Pakistan'da şimdiye kadar 174 milyon 85 bin dozun üzerinde Kovid-19 aşısı uygulandı.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 81 bin 655 artarak 2 milyon 826 bin 303'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 69 artışla 18 bin 897'ye yükseldi.

Son bir günde 253 bin 170 kişiye virüs testi yapılırken, 51 bin 337 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 804 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.