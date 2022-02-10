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Güney Kore'de günlük Kovid-19 vaka sayısı ilk kez 50 bini aştı - Son Dakika

Güney Kore'de günlük Kovid-19 vaka sayısı ilk kez 50 bini aştı

10.02.2022 13:04
Güney Kore'de günlük Kovid-19 vaka sayısı ilk kez 50 bini aştı

Güney Kore'de günlük Kovid-19 vaka sayısı, Omicron varyantının ülke genelinde hızla yayılmasıyla ilk kez 50 binin üzerine çıktı.

Güney Kore'de günlük Kovid-19 vaka sayısı, Omicron varyantının ülke genelinde hızla yayılmasıyla ilk kez 50 binin üzerine çıktı.

Yonhap'ın haberine göre, Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Ajansı (KDCA) son 24 saatte 54 bin 122 yeni Kovid-19 vakası bildirdi. Salgının başından bu yana görülen toplam vaka sayısı böylece 1 milyon 185 bin 361'e ulaştı.

Bunun, salgının başından bu yana görülen en yüksek günlük vaka sayısı olduğunu belirten sağlık yetkilileri, bu rakamın ay sonuna kadar 170 bine ulaşabileceği uyarısında bulundu.

Kovid-19'dan ölenlerin sayısı ise son 24 saatte 20 artarak 6 bin 963'e ulaştı.

Halk sağlığı kurumu, sağlık çalışanlarının ve hükümet yetkililerinin iş yükünü hafifletmek ve salgınla daha iyi başa çıkmak için yalnızca yüksek riskli hastalara her gün durumlarını öğrenmek için telefonla "kontrol araması" yapmaya karar verdi.

Bu kapsamda ülkede, günün erken saatlerinden itibaren 60 yaş ve üzerindeki Kovid-19 hastaları, kronik hastalığa sahip kişiler ve bağışıklık sistemi zayıf olanlar gibi diğer yüksek risk grupları telefonla aranıyor.

Ülkede günlük vaka sayısı 20 bin sınırını geçtikten sadece üç gün sonra 5 Şubat'ta ilk kez 30 binin üzerine çıkmış ve arka arkaya dört gün boyunca 30 bin ile 40 bin arasında seyretmişti.

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Togo Cumhuriyeti, Güney Kore, Omicron, Kore, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Güney Kore'de günlük Kovid-19 vaka sayısı ilk kez 50 bini aştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Güney Kore'de günlük Kovid-19 vaka sayısı ilk kez 50 bini aştı - Son Dakika
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