Söz konusu varyant nedeniyle günlük vaka sayısı 39 bin 196'a ulaştı, bunun bir haftada tespit edilen en yüksek rakam olduğu aktarıldı.

Kaynak: AA

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, Güney Kore, Omicron, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Güney Kore'de günlük Kovid-19 vakaları 40 bine yaklaştı - Son Dakika

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