Güney Kore'de günlük Kovid-19 vakalarının sayısı 300 binin üzerinde seyrediyor - Son Dakika
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Güney Kore'de günlük Kovid-19 vakalarının sayısı 300 binin üzerinde seyrediyor

10.03.2022 11:16
Güney Kore'de günlük Kovid-19 vakalarının sayısı 300 binin üzerinde seyrediyor

Güney Kore'de son 24 saatte 327 bin 549 kişide Kovid-19 görüldü.

Güney Kore'de son 24 saatte 327 bin 549 kişide Kovid-19 görüldü.

Yonhap ajansının haberine göre, dün 342 bin 446 kişide Kovid-19 tespit edildiğinin açıklanmasıyla vaka sayıları salgının başından bu yana ilk defa 300 binin üzerine çıktı.

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nden (KDCA) yapılan açıklamada, son 24 saatte belirlenen 327 bin 549 vakayla salgının başından bu yana toplam vaka sayısının 5 milyon 539 bini geçtiği aktarıldı.

Son 24 saatte 206 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle, virüs nedeniyle yaşamını yitiren kişi sayısının 9 bin 646 olduğu kaydedildi.

KDCA yetkilileri, Kovid-19'la mücadelede önceliğin ölümleri önlemek ve tıbbi kaynakların daha ciddi vakaları tedavi etmede kullanılması için evde tedavi oranını artırmak olduğunu belirtti.

Ülkenin 52 milyonluk nüfusunun yüzde 86,5'i en az 2 doz Kovid-19 aşısı olurken, yüzde 62,2'sine hatırlatma dozu da uygulandı.

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Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, Güney Kore, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Güney Kore'de günlük Kovid-19 vakalarının sayısı 300 binin üzerinde seyrediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Güney Kore'de günlük Kovid-19 vakalarının sayısı 300 binin üzerinde seyrediyor - Son Dakika
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