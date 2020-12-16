Güney Kore'de halka kritik uyarı: Fiziksek mesafe kurallarına uyun

Koronavirüs (Kovid-19) salgının yeniden hortladığı Güney Kore'de yetkililer "Salgın nedeniyle artan ölümleri ciddiye alın" uyarsında bulundu.

Güney Kore'de koronavirüse bağlı ölümlerdeki artış paniğe neden oldu. Güney Koreli sağlık yetkilileri, koronavirüs vakalarındaki ve ölümlerindeki artışla birlikte pandeminin başlangıcından bu yana ilk kez ülkenin karantinaya girme olasılığıyla karşı karşıya olduğunu belirterek ülke halkının mevcut kısıtlamaları ciddiye alması konusunda uyardı.

'KURALLARA UYUN'

Pandeminin başında Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) dahil pek çok çevre tarafından örnek gösterilen ülkenin Sağlık Bakanlığı yetkilisi Yoon Tae-ho, ülkedeki 51 milyonluk nüfusunun yaklaşık yarısını oluşturan Seul Ulusal Başkent Bölgesi'ndeki sakinleri fiziksel mesafe önlemlerine tam olarak uymaya çağırdı.

BAKIM EVLERİNDE VAKA PATLAMASI

Öte yandan, Güney Kore'nin Kuzey Jeola bölgesindeki Gimje şehrinde bulunan 54'ü çalışan olmak üzere 123 kişinin kaldığı 'Canaan' Bakım Evi'nde 62 kişide koronavirüs tespit edildi. Yetkililer sayının artmasını beklendiklerini açıkladı. Bakım evindeki ilk iki vakanın Pazartesi günü tespit edildiği belirtildi. Daha sonra 60 kişide de virüs tespit edildi. Koronavirüse yakalananlar arasında 40 bakım evi sakini, 19 çalışan, 1 kamu işçisi ve onun aile üyelerinin bulunduğu belirtildi.

45 BİNDEN FAZLA VAKA

Ülkede koronavirüs tespit edilen kişi sayısı 45 bin 442'ye ulaşırken, hayatını kaybedenlerin sayısı 612'ye yükseldi.