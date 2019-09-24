Güney Kore'de hastanede yangın: 2 ölü, 47 yaralı

İtfaiye Biriminden yapılan açıklamada yangın sırasında yoğun bakım ünitesindeki 2 hastanın yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Yonhap ajansında yer alan habere göre, Gimpo'daki beş katlı yaşlı bakım hastanesinde sabah saatlerinde yangın çıktı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Pendik'te orman yangını çıkaran şahıs terör örgütü üyeliği ve orman yakmak suçlarından tutuklandı

Son dakika: Hatay'da düzensiz göçmenleri taşıyan kamyonet devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var