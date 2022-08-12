Uçaktaki iki pilotun da sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi

Kaynak: AA

Güney Kore, Suwon, Seul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Güney Kore'ye ait bir savaş uçağı Sarı Deniz'e düştü - Son Dakika

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