Son Dakika Haberleri: Güney Kore'de helikopter denize düştü: 7 kişi kayıp
Son Dakika 3. Sayfa Güney Kore'de helikopter denize düştü: 7 kişi kayıp

Güney Kore'de helikopter denize düştü: 7 kişi kayıp

6 saat önce

Güney Kore'de bir helikopterin denize düşmesi sonucu 7 kişi kayboldu.

Güney Kore'de helikopter denize düştü: 7 kişi kayıp, System.String[]

Güney Kore'de bir helikopterin denize düşmesi sonucu 7 kişi kayboldu.


Güney Kore'de helikopterin denize düşmesi sonucu 7 kişinin kaybolduğu açıklandı. Güney Koreli acil durum hizmetleri ekipleri hayatta kalanları arıyor. Düşen helikopterin itfaiyeye ait olduğu, düştüğü yerin ise tartışmalı Dokdo adaları bölgesi olduğu bildirildi.


Güney Kore sahil güvenliğinin yanı sıra özel tekneler de hayatta kalanları arıyor. Savunma Bakanlığı da olay yerine ilave gemi takviyesi yaptı. Düşen helikopterin Güney Kore ana karasındaki bir hastaneye gittiği bildirildi. Kaza sebebi ile ilgili daha fazla bilgi verilmemesi dikkat çekti.


Dokdo adaları Japonya'da Takeshima olarak adlandırılırken, Seul ile Tokyo arasındaki en önemli anlaşmazlık noktalarından biri. - SEUL

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 09:57 Kaynak: İHA
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