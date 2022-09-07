Güney Kore'de Hinnamnor Tayfunu'nun bilançosu netleşmeye başladı - Son Dakika
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Güney Kore'de Hinnamnor Tayfunu'nun bilançosu netleşmeye başladı

07.09.2022 14:22

Güney Kore'de Hinnamnor Tayfunu nedeniyle 11 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı açıklandı.

Güney Kore'de Hinnamnor Tayfunu nedeniyle 11 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı açıklandı.

Asya'nın farklı bölgelerini vuran Hinnamnor Tayfunu'nun Güney Kore'deki bilanço su netleşmeye başladı. Güney Kore Afet Güvenlik Yardım Merkezi tayfun nedeniyle 11 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin yaralandığını açıkladı. 1 kişinin kayıp olarak kayıtlara geçtiği bildirilirken, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-Yeol, tayfundan en fazla etkilenen bölge olan Pohang'ın özel afet bölgesi ilan edileceğini açıkladı. Yoon, hükümetin afetin yaralarını sarmak için 50 milyar wonluk (36 milyon dolar) destek sağlayacağını duyurdu.

Binlerce yapı sular altında kaldı

Hükümet, 8 bin 309'u Kuzey Gyeongsang eyaletinde olmak üzere toplam 8 bin 328 evi su bastığı bildirilirken, 3 bin 85 ticari yapının da sel sularına gömüldüğü kaydedildi. Tayfunda kullanılamaz hale gelen 8 evden kurtarılan 13 kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiği açıklanırken, 3 bin 508 hanede yaşayan 4 bin 716 kişinin ise geçici olarak tahliyesinin gerçekleştirildiği öğrenildi. Tahliye edilenlerin 999'unun bugün öğlen saatleri itibariyle halen evlerine dönemediği ifade edildi. Geçici olarak elektrik kesintisi yaşayan 89 bin 203 hanenin yüzde 98.2'sine ise yeniden elektrik enerjisi sağlandığı belirtildi. - SEUL

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Hinnamnor Tayfunu Güney Kore'yi Vurdu Hinnamnor Tayfunu Güney Kore'yi Vurdu
Kaynak: İHA

Güney Kore, Asya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Güney Kore'de Hinnamnor Tayfunu'nun bilançosu netleşmeye başladı - Son Dakika

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