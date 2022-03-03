Güney Kore'de iki muhalif parti, devlet başkanlığı seçimi için birleşeceğini açıkladı - Son Dakika
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Güney Kore'de iki muhalif parti, devlet başkanlığı seçimi için birleşeceğini açıkladı

03.03.2022 13:36
Güney Kore'de iki muhalif parti, devlet başkanlığı seçimi için birleşeceğini açıkladı

Güney Kore'de 9 Mart'ta düzenlenmesi planlanan devlet başkanlığı seçimlerinde iki muhafazakar partinin birleşeceği bildirildi.

Güney Kore'de 9 Mart'ta düzenlenmesi planlanan devlet başkanlığı seçimlerinde iki muhafazakar partinin birleşeceği bildirildi.

Halkın Partisi adayı Ahn Cheol-soo, basın toplantısında, iktidardaki Demokratik Parti adayı Lee Jae-myung'a karşı Yoon Seok-youl'u desteklemek için çekileceğini duyurdu.

Devlet başkanlığı seçimini Halkın Gücü Partisi adayı Yoon'un kazanması halinde, kendisiyle koalisyon hükümeti kurma ve siyasi partilerini birleştirme konusunda anlaştığını ifade eden Ahn, "Biz bir takımız." dedi.

Öte yandan, Yoon, seçimi muhakkak kazanacağını ve Ahn ile başarılı bir koalisyon hükümeti kuracağını dile getirdi.

Seçim anketleri, yarışın iktidardaki Demokratik Parti adayı Lee Jae-myung ile ana muhalefetteki Halkın Gücü Partisi adayı Yoon Seok-youl arasında geçeceğini gösteriyor.

Güney Kore'de başkanlık seçimlerinde yarışmak için Ulusal Seçim Komisyonu'na 14 aday başvurdu.

Ülkede 2020'de yapılan değişiklikle 19 olan seçmen yaşı, 18'e indirilmişti. Bu seçimde ilk kez 18 yaşındaki seçmenler oy verebilecek.

Seçimden galip çıkan aday, tek dönemde 5 yıl devlet başkanlığı yapabilecek.

Güney Kore Parlamentosu'nda 14 Şubat'ta alınan kararla, Kovid-19 hastaları ve karantinadakilerin seçim günü 18.00-19.30 saatlerinde oy kullanmasına olanak tanınmıştı.

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Muhafazakar, Güney Kore, Koalisyon, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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