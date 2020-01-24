Güney Kore'de ikinci "yeni tip koronavirüs" vakası görüldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Güney Kore'de ikinci 'yeni tip koronavirüs' vakası görüldü - Son Dakika

Güney Kore'de ikinci "yeni tip koronavirüs" vakası görüldü

12 dakika önce

Güney Kore'de ikinci kez yeni tip koronavirüs vakasına rastlandığı bildirildi.

Güney Kore'de ikinci

Güney Kore'de ikinci kez yeni tip koronavirüs vakasına rastlandığı bildirildi.

Yonhap ajansının haberinde, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınının devam ettiği anımsatılarak, Güney Kore'de ikinci vakanın da doğrulandığı aktarıldı.

Güney Kore Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezinden (KCDC) yapılan açıklamada, başkent Seul'deki Gimpo Uluslararası Havalimanı'na inen bir Güney Korelide yeni tip koronavirüsün tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, Vuhan'da çalışan 55 yaşındaki erkeğin, geçen hafta boğaz ağrısı ve diğer bazı semptomlarla bir Çin kliniğine başvurduğu vurgulandı.

Şüpheli diğer 25 vakanın test sonuçlarının ise negatif çıktığı bilgisi paylaşıldı.

Virüs vakası, ilk kez pazartesi günü doğrulanmıştı

KCDC'den 8 Ocak'ta yapılan açıklamada, Aralık 2019'da Vuhan kentini ziyaret ettiği belirlenen 36 yaşındaki Çinli bir kadının gizemli hastalık belirtileri göstermesi üzerine, Dongtan'da hastanede karantinaya alındığı bildirilmişti.

Ancak ülkede ilk kez pazartesi günü doğrulanan yeni tip koronavirüs vakasına, Incheon Uluslararası Havalimanı'na pazar günü inen Çinli bir yolcuda rastlanmıştı.

Virüs, seyahat eden yolcular aracılığıyla Çin sınırlarını aşmıştı.

Ortaya çıktığı yerden dolayı "Vuhan virüsü" diye de adlandırılan yeni koronavirüse ABD, Japonya, Tayland, Suudi Arabistan, Singapur ve Vietnam'da da rastlanmıştı.

Çin'deki salgında 25 kişi hayatını kaybetti

Çin'de Ulusal Sağlık Komisyonu, Tibet Özerk Bölgesi ve Çinghay eyaleti dışında ülkedeki bütün, özerk bölge, özel idari bölge ve eyalete yayılan koronavirüsten etkilenenlerin sayısının 177'sinin durumu ağır olmak üzere, 830'a yükseldiğini bildirmişti.

Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin 24'ünün Çin'in Hubey, birinin de Hıbey eyaletinden olduğu belirtilmişti.


Hubey eyaletinde Vuhan, Huanggang, Icou, Şienning kentleriyle ilçe büyüklüğündeki Çıbi, Şientao, Cıciang, Çienciang kentlerinde metro, otobüs ve feribot seferleri geçici olarak durdurulmuştu.

Çin Halk Cumhuriyeti, Güney Kore, Wuhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 10:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüsünün yılanlardan insanlara geçtiği açıklandı
Çin virüs tedavisi için bin yataklı prefabrik hastane yapıyor MEB'in bastırdığı kitaptaki çizimler tartışma yarattı İstanbul Havalimanı'nda Çin'den gelen 3 uçaktaki yolcular termal kameralarla kontrol edildi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2020 10:38:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Güney Kore'de ikinci "yeni tip koronavirüs" vakası görüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]