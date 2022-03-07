Güney Kore'de iktidar partisi lideri saldırıya uğradı - Son Dakika
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Güney Kore'de iktidar partisi lideri saldırıya uğradı

07.03.2022 12:05
Güney Kore'de iktidar partisi lideri saldırıya uğradı

Güney Kore'de iktidardaki Demokratik Partinin (DP) Genel Başkanı Song Young-gil'in, 9 Mart'ta yapılacak devlet başkanlığı seçimleri için düzenlenen mitingde saldırıya uğradığı bildirildi.

Güney Kore'de iktidardaki Demokratik Partinin (DP) Genel Başkanı Song Young-gil'in, 9 Mart'ta yapılacak devlet başkanlığı seçimleri için düzenlenen mitingde saldırıya uğradığı bildirildi.

DP'nin Devlet Başkanı adayı Lee Jae-myung için başkent Seul'de düzenlenen mitinge katılan bir kişinin, Song'a çekiç benzeri bir nesneyle saldırdığı kaydedildi.

Saldırıyı gerçekleştiren 70 yaşlarındaki adamın gözaltına alındığı ve sorgusunun devam ettiği aktarılırken parti lideri Song'un, miting alanına yakın bir hastanede tedavi gördüğü belirtildi.

Görgü tanıkları tarafında çekilen ve sosyal medyada paylaşılan videoda, geleneksel Kore kıyafetleri giyen yaşlı adamın plastik torbaya sardığı çekiçle Song'a birkaç kez vurduğu anlar yer alıyor.

DP, saldırıyı "demokrasi için ciddi bir tehdit" olarak niteleyerek kınadı.

Güney Kore'de devlet başkanlığı seçimlerinde yarışmak için Ulusal Seçim Komisyonuna 14 aday başvurdu.

Ülkede 2020'de yapılan değişiklikle 19 olan seçmen yaşı, 18'e indirilmişti.

Seçimden galip çıkan aday, tek dönemde 5 yıl devlet başkanlığı yapabilecek.

Güney Kore Parlamentosunda 14 Şubat'ta alınan kararla Kovid-19 hastaları ve karantinadakilerin seçim günü 18.00-19.30 saatlerinde oy kullanmasına olanak tanınmıştı.

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Güney Kore, Miting, Mart, Kore, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Güney Kore'de iktidar partisi lideri saldırıya uğradı - Son Dakika


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