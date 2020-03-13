Güney Kore'de ilk defa iyileşen sayısı yeni koronavirüs vakası sayısını geçti - Son Dakika
Son Dakika Dünya Güney Kore'de ilk defa iyileşen sayısı yeni koronavirüs vakası sayısını geçti - Son Dakika Dünya

Güney Kore'de ilk defa iyileşen sayısı yeni koronavirüs vakası sayısını geçti

9 dakika önce

Kore Hastalıkla Mücadele ve Kontrol Merkezi cuma günü 110 yeni vakanın tespit edildiğini ve toplam vaka sayısının 7 bin 979'a çıktığını duyurdu. Öte yandan aynı gün içerisinde hastanede karantina altında tutulan 177 hasta taburcu edildi

Güney Kore'de ilk defa iyileşen sayısı yeni koronavirüs vakası sayısını geçti, System.String[]

Güney Kore'de ilk defa koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı yeni vaka sayısını geçti.


Kore Hastalıkla Mücadele ve Kontrol Merkezi cuma günü 110 yeni vakanın tespit edildiğini ve toplam vaka sayısının 7 bin 979'a çıktığını duyurdu. Öte yandan aynı gün içerisinde hastanede karantina altında tutulan 177 hasta taburcu edildi.

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Güney Kore, Kore, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 10:16 
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