Güney Kore'de ilk defa iyileşen sayısı yeni koronavirüs vakası sayısını geçti

Güney Kore'de ilk defa koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı yeni vaka sayısını geçti.



Kore Hastalıkla Mücadele ve Kontrol Merkezi cuma günü 110 yeni vakanın tespit edildiğini ve toplam vaka sayısının 7 bin 979'a çıktığını duyurdu. Öte yandan aynı gün içerisinde hastanede karantina altında tutulan 177 hasta taburcu edildi.