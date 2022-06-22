Güney Kore'de ilk maymun çiçeği virüsü vakası tespit edildi - Son Dakika
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Güney Kore'de ilk maymun çiçeği virüsü vakası tespit edildi

22.06.2022 10:19
Güney Kore'de ilk maymun çiçeği virüsü vakası tespit edildi

Güney Kore'de ilk maymun çiçeği virüsü vakasının görüldüğü bildirildi.

Güney Kore'de ilk maymun çiçeği virüsü vakasının görüldüğü bildirildi.

Yonhap Haber Ajansına göre, Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Ajansı (KDCA) tarafından yapılan açıklamada, iki kişide virüsün tespit edildiği kaydedildi.

Vakalardan birinin 20 Haziran'da ülkeye gelen yabancı uyruklu bir kişi olduğu tespit edilirken, diğerinin ise 21 Haziran'da ülkeye giriş yapan Güney Kore vatandaşı olduğu aktarıldı.

Hastalar, 21 gün tecrit edilecek.

Maymun çiçeği virüsü

Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan biri olarak bilinen maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere 2'ye ayrılıyor.

Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, dünya genelinde şimdiye kadar 39 ülkede 1600'den fazla tespit edilmiş vaka bulunuyor.

Avrupa'nın maymun çiçeği salgınının merkez üssü olmaya devam ettiği belirtildi.

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Kaynak: AA

21 Haziran, Güney Kore, Kore, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güney Kore'de ilk maymun çiçeği virüsü vakası tespit edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Güney Kore'de ilk maymun çiçeği virüsü vakası tespit edildi - Son Dakika
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