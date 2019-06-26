Son Dakika Haberleri: Güney Kore'de ilkokulda büyük yangın
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Güney Kore'de ilkokulda büyük yangın

37 dakika önce

Güney Kore'de ilkokulda yangın çıktı.

Güney Kore'de ilkokulda büyük yangın, System.String[]
Güney Kore'de ilkokulda yangın çıktı. Yanan okulda bulunan öğrenci ve öğretmenlerden oluşan 127 kişi tahliye edildi. Yangın sırasında 4'üncü katta olan 2 öğretmen ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Yangın, Güney Kore'nin başkenti Seul'de bulunan Eun Myung İlkokulu'nda, yerel saat ile 17.33'te çıktı. Yerel medya, yangın sırasında okulda bulunan, öğretmen ve öğrencilerden oluşan 127 kişinin tahliye edildiğini; okulun 4'üncü katında olan ve yoğun dumanı soluyan 2 öğretmenin ise yaralandığını duyurdu. Ayrıca, okulun otoparkında bulunan araçlardan 10'unun da yangında hasar gördüğü; itfaiye ekiplerinin yangını söndürdüğü belirtildi.
Polis ve itfaiye ekiplerinin yangının çıkış nedenini belirlemek için incelemelerini sürdürdüğü bildirildi.

- Kore
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 01:29 Kaynak: DHA
Güney Kore, Kore, Dünya
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