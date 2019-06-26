Son Dakika Haberleri: Güney Kore'de ilkokulda yangın: 2 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Güney Kore'de ilkokulda yangın: 2 yaralı

57 dakika önce

Güney Kore'nin başkenti Seul'de 5 katlı bir ilkokul binasında çıkan yangında 2 öğretmen yaralandı.

Güney Kore'de ilkokulda yangın: 2 yaralı, System.String[]
Güney Kore'nin başkenti Seul'de 5 katlı bir ilkokul binasında çıkan yangında 2 öğretmen yaralandı. Güney Kore'nin başkenti Seul'ün Eunpyeong-gu ilçesinde Eunmyeong İlkokulunda yangın çıktı. İtfaiyeden yapılan açıklamada, okulun girişinde bir arabada yangın çıktığı, alevlerin daha sonra 5 katlı okul binasına sıçradığı belirtildi. Okulda bulunan 116 öğrenci ve 9 öğretmen tahliye edildi. Beşinci katta bulunan 2 öğretmen de itfaiye tarafından tahliye edildi. Dumandan etkilenerek solunum zorluğu çeken öğretmenler hastaneye kaldırıldı. Yangının nedenini saptamak için soruşturma başlatıldı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 02:50 Kaynak: İHA
Seul, Güney Kore, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Canlı yayındaki sözleri nedeniyle hapis cezası alan öğretmen Ayşe Çelik'e beraat Şahan Gökbakar, faytonların kaldırıldığını duyuran Tunç Soyer'i eleştirdi Opr. Dr. Kemal Bayazıt 89 yaşında hayatını kaybetti Gülse Birsel'den "Hiçbir şey olmasa da kesin bir şeyler oldu" diyen Ali İhsan Yavuz'a teşekkür

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.6.2019 15:47:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Güney Kore'de ilkokulda yangın: 2 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]