Güney Kore'de ilkokulda yangın: 2 yaralı
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Güney Kore'nin başkenti Seul'de 5 katlı bir ilkokul binasında çıkan yangında 2 öğretmen yaralandı.
Güney Kore
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 02:50 Kaynak: İHA
'nin başkenti Seul
'de 5 katlı bir ilkokul binasında çıkan yangında 2 öğretmen yaralandı. Güney Kore'nin başkenti Seul'ün Eunpyeong-gu ilçesinde Eunmyeong İlkokulunda yangın çıktı. İtfaiyeden yapılan açıklamada, okulun girişinde bir arabada yangın çıktığı, alevlerin daha sonra 5 katlı okul binasına sıçradığı belirtildi. Okulda bulunan 116 öğrenci ve 9 öğretmen tahliye edildi. Beşinci katta bulunan 2 öğretmen de itfaiye tarafından tahliye edildi. Dumandan etkilenerek solunum zorluğu çeken öğretmenler hastaneye kaldırıldı. Yangının nedenini saptamak için soruşturma başlatıldı.
(İHA)
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