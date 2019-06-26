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- Güney Kore'de İlkokulda Yangın: 2 Yaralı

20 dakika önce

- Guney Kore'de ilkokulda yangın: 2 yaralıSEUL - Güney Kore'nin başkenti Seul'de 5 katlı bir ilkokul binasında çıkan yangında 2 öğretmen yaralandı.

- Guney Kore'de ilkokulda yangın: 2 yaralı
SEUL - Güney Kore'nin başkenti Seul'de 5 katlı bir ilkokul binasında çıkan yangında 2 öğretmen yaralandı.
Güney Kore'nin başkenti Seul'ün Eunpyeong-gu ilçesinde Eunmyeong İlkokulunda yangın çıktı. İtfaiyeden yapılan açıklamada, okulun girişinde bir arabada yangın çıktığı, alevlerin daha sonra 5 katlı okul binasına sıçradığı belirtildi. Okulda bulunan 116 öğrenci ve 9 öğretmen tahliye edildi. Beşinci katta bulunan 2 öğretmen de itfaiye tarafından tahliye edildi. Dumandan etkilenerek solunum zorluğu çeken öğretmenler hastaneye kaldırıldı.
Yangının nedenini saptamak için soruşturma başlatıldı.
- Güney Kore'de İlkokulda Yangın: 2 Yaralı
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 03:13 Kaynak: İHA
Kore, Güney Kore, Güncel
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