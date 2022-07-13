Güney Kore'de insan hakları ihlali gerekçesiyle istihbarat kurumuna baskın düzenlendi - Son Dakika
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Güney Kore'de insan hakları ihlali gerekçesiyle istihbarat kurumuna baskın düzenlendi

13.07.2022 16:20
Güney Kore'de insan hakları ihlali gerekçesiyle istihbarat kurumuna baskın düzenlendi

Güney Kore'de savcılar, önceki hükümetin Kuzey Kore ile ilişkileri geliştirmek için insan haklarının temel ilkelerini göz ardı ettiği yönünde eleştiriler nedeniyle ülkenin ana istihbarat teşkilatına baskın düzenledi.

Güney Kore'de savcılar, önceki hükümetin Kuzey Kore ile ilişkileri geliştirmek için insan haklarının temel ilkelerini göz ardı ettiği yönünde eleştiriler nedeniyle ülkenin ana istihbarat teşkilatına baskın düzenledi.

Savcılar ve müfettişler, Seul yakınlarındaki Ulusal İstihbarat Servisinin merkezinde iki davayla ilgili belgeler, bilgisayar dosyaları ve diğer materyallere ilişkin arama yaptı.

Baskın, mayıs ayında göreve başlayan Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol hükümetinin, eski Devlet Başkanı Moon Jae-in döneminde görev yapmış iki eski Ulusal İstihbarat Servisi yöneticisine karşı suçlamada bulunmasından günler sonra yapıldı.

İki istihbaratçıya soruşturma açılmıştı

İstihbarat teşkilatının eski direktörlerinden Park Jie-won hakkında, Kuzey Kore'nin 2020'de sınır bölgesinde silahsız bir Güney Koreliyi öldürmesine dair istihbarat raporlarını yok etme gerekçesiyle, eski direktörlerden Suh Hoon hakkında ise 2019'da Güney Kore kara sularına giren 2 Kuzey Koreli balıkçının ülkelerine iadesine ilişkin soruşturmayı zorla kapattığı gerekçesiyle geçen hafta soruşturma açılmıştı.

Savcılık makamı, dava açılmadan önce iddiaların inceleneceğini açıklamıştı.

Adı geçen direktörler görevi kötüye kullanmak, devlet arşivlerine zarar vermek ve belgeleri tahrif etmekle suçlanıyor.

Söz konusu soruşturmaların Kuzey Kore konusunda daha sert duruş sergileyen Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol ve yönetiminin takibinde olduğu kaydediliyor.

Balıkçılık Bakanlığının bir çalışanının 2020'de Kuzey Kore tarafından öldürülmesi ülkede tepkilere yol açmıştı.

Eski Devlet Başkanı Moon Jae-in, Kuzey Kore ile daha iyi ilişkiler kurulması beklentisiyle aynı sertlikle cevap verememekle eleştirilmişti.

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Kaynak: AA

Moon Jae-in, Kuzey Kore, Güney Kore, Seul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güney Kore'de insan hakları ihlali gerekçesiyle istihbarat kurumuna baskın düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Güney Kore'de insan hakları ihlali gerekçesiyle istihbarat kurumuna baskın düzenlendi - Son Dakika
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