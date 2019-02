Güney Kore'de Kadınlardan 'Makyaja ve Uzun Saça Hayır' Kampanyası: Oyuncak Bebek Değiliz, Hepimiz...

Cinsiyet eşitsizliğinin yüksek olduğu Güney Kore 'de genç kadınlar, "kendilerine dayatılan güzellik anlayışından sıyrılmak" için harekete geçti ve "Makyaja hayır" kampanyası başlattı. Kozmetik firmaları şimdiden önlemler almaya başlamış durumda. Reuters haber ajansı Güney Koreli üniversite öğrencisi Yim Ji-su'nun, 6 ay önce makyajını, saçını yapmak ve hazırlanmak için her sabah normalden 2 saat daha erken kalktığını fark ettiğini aktarıyor.Yim, 'Makyaja hayır, uzun saça hayır!' hareketine katılmaya karar vermiş olan kadınlardan birisi.Erkek egemen ve "güzellik konusunda takıntılı". Güney Kore'de bu akım bir süredir tartışılıyor. Kozmetik ürünler satan markalar da yeni pazarlama stratejileri geliştirmeye çalışıyor."Biz oyuncak bebek değiliz, hepimiz insanız. Bu kısıtlamaları aştığımda yeniden kendim gibi olduğumu hissettim" diyen Yim'in saçları da artık kısacık.Güney Kore, kozmetik ürünleri tüketiminde dünyada ilk 10 arasında. Sadece ürünlerde değil, estetik ameliyat oranında da üst sıralarda.Ayrıca ülke Dünya Ekonomik Forumu'nun 2018 Küresel Cinsiyet Farkı sıralamasında 149 ülke arasında 115. sırada yer almıştı.Ancak iş hayatında aktif olan kadınlar, artık bu uçuruma itiraz ediyor. "Kendilerine dayatılan güzellik anlayışına" da karşı çıkıyorlar.Geçen yıl on binlerce kadın başkent Seul 'de "gizli kamera pornosuna" karşı protesto gösterileri düzenlemişti.Aynı sıralarda, evlerinde çektikleri, makyaj malzemelerini kırarken ya da çöpe atarken görüntülendikleri videoları sosyal medyada paylaşmaya başladılar.YouTube kanalında makyaj ürünleri tanıtan ve makyaj taktikleri gösteren Lina Bae de, Haziran ayında yayınladığı videoda, tüm bu "güzellik standartlarına uymaya çalışırken ne kadar acı çektiğini" anlattı.Video kısa sürede viral oldu, yaklaşık 7 milyon kişi tarafından izlendi.Bae, videosunda, bazı takipçilerinin kendisine "Senin yerinde olsam kendimi öldürürdüm" dediğini anlatıyor."Güzel değilim, ama bu sorun değil. Her daim makyajlı olamam" diyen Bae'ye göre, özgüveni çok düşük olan kadınlar çok yakındaki bir markete çıkarken bile makyaj yapıyor.Güzellik uzmanı Hwa Jun Lee'ye göre, henüz gençler arasında yayılmaya başlayan bu akımın kozmetik pazarını etkilemesi beklenmiyor. Çünkü tüm kadınlara ulaşmış değil.Ancak yine de markaların bu akımı şimdiden ciddiye alması gerekiyor.Bazı markalar, kısa saçlı ve az makyajlı kadınları reklamlarında oynatmaya başladı bile.Harekete katılan kadınlar, makyaj yapmamanın cinsiyet eşitliği konusunda atılan adımlardan sadece biri olduğunu söylüyor.28 yaşındaki politikacı Shin Ji-ye, "Bu kadınların seçimleriyle ilgili, Günlük yaşamımızı kendi sitediğimiz şekilde değiştirebilmekle ilgili" diyor.