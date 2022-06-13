Güney Kore'de kamyoncuların greve gitmesi kargo taşımacılığını aksattı - Son Dakika
Üye Girişi

Güney Kore'de kamyoncuların greve gitmesi kargo taşımacılığını aksattı

13.06.2022 14:45
Güney Kore'de kamyoncuların greve gitmesi kargo taşımacılığını aksattı

Güney Kore'de kamyoncuların bir haftadır grev yapması, kargo taşımacılığında aksamaya ve maddi kayba neden oldu.

Güney Kore'de kamyoncuların bir haftadır grev yapması, kargo taşımacılığında aksamaya ve maddi kayba neden oldu.

Ülkede günlerdir süren grevin, halihazırda Çin'de uygulanan Kovid-19 önlemleri ve Rusya- Ukrayna Savaşı'ndan olumsuz etkilenen küresel tedarik zincirlerini daha kötü hale getirebileceği kaydedildi.

Dünyanın büyük ekonomilerinden olan Güney Kore'de kamyoncuların bir haftadır devam eden grevinin yerel üretimi de etkilediği ve 1,2 milyar dolarlık zarara neden olduğu bildirildi.

Kamyoncular ile hükümet yetkilileri arasında dün yapılan 4'üncü tur görüşmeler sonuçsuz kaldı.

Güney Kore Ulaştırma Bakanlığına göre, ülke genelinde 14 farklı bölgede bugün itibarıyla 6 bin 600 kamyoncu greve gitti.

Akaryakıt fiyatlarındaki artış nedeniyle 7 Haziran'dan beri grev yapan kamyon şoförleri, hükümetin fiyatlara karşı harekete geçmesini talep ediyor.

YORUMLAR
500
Sri Lanka Başbakanı Wickremesinghe, Rusya'dan petrol alabileceklerini söyledi Sri Lanka Başbakanı Wickremesinghe, Rusya'dan petrol alabileceklerini söyledi Senegal Dışişleri Bakanı Sall, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü Senegal Dışişleri Bakanı Sall, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü
Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Güney Kore, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güney Kore'de kamyoncuların greve gitmesi kargo taşımacılığını aksattı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:37 Oğulları silahla vurularak öldürülmüştü! Aile organlarını bağışlamaya karar verdi
14:35 Eski Beşiktaşlı futbolcudan şaşırtan itiraf! Ekrem Dağ: Takım arkadaşlarıma parmak atardım
14:28 Yeni çıplak vatandaş vakası Güngören'den! Önüne çıkan ağaçları tekmeliyor
14:26 Bergüzar Korel, "İmkanı olan Londra'ya gelsin" sözlerinden sonra gelen eleştirileri tiye aldı: Arka planda uşaklarım var
14:24 Bugün İstanbul'a ayak basacak! Fenerbahçe'nin yeni transferinin gelişini eşi haber verdi
14:21 Yunan vekil Kranidiotis'den skandal Türkiye paylaşımı: Bize saldırırsa onları balıklara yem yaparız
14:17 Merakla beklenen haberi verdi! Erdoğan: Temmuz ayında enflasyon farkları ile milletimizin her kesimini rahatlatacağız
14:16 Fenerbahçe ile Ümit Özdağ arasındaki kriz tırmanıyor! Zafer Partisi liderinden yanıt geldi
14:14 EPGİS'den yalanlama geldi! Bugün motorine zam beklenmiyor
13:44 Polise yumruk atan HDP'li vekile Erdoğan'dan sert tepki: Bu alçaklığın bedelini yargı önünde ödeteceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2022 14:51:42. #1.11#
SON DAKİKA: Güney Kore'de kamyoncuların greve gitmesi kargo taşımacılığını aksattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement