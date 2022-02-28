Güney Kore'de kapalı alanlara girişte aşı kartı veya negatif test zorunluğu kaldırıldı - Son Dakika
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Güney Kore'de kapalı alanlara girişte aşı kartı veya negatif test zorunluğu kaldırıldı

28.02.2022 10:35
Güney Kore'de kapalı alanlara girişte aşı kartı veya negatif test zorunluğu kaldırıldı

Kovid-19'un Omicron varyantının etkisi altındaki Güney Kore'de, kapalı mekanlara girişte aşı kartı veya negatif test sonucu gösterme zorunluluğunun kaldırıldığı bildirildi.

Kovid-19'un Omicron varyantının etkisi altındaki Güney Kore'de, kapalı mekanlara girişte aşı kartı veya negatif test sonucu gösterme zorunluluğunun kaldırıldığı bildirildi.

Güney Kore Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19'dan 114 kişinin hayatını kaybettiği ülkede bazı önlemler yürürlükten kaldırıldı.

Ülkede Aralık 2021'den bu yana restoran, kafe ve spor salonları gibi kapalı alanlara girişte kişilerden aşı durumlarını veya negatif test sonucu göstermeleri isteniyordu. Bu uygulamaya yarından itibaren son veriliyor.

Günlük vaka sayısının 139 bin 626'ya çıktığı Güney Kore'de, salgının başından bu yana 3 milyon 134 bin 456 kişi virüse yakalandı, 8 bin 58 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Ülke nüfusunun yüzde 86'dan fazlası virüse karşı tam aşılanırken, nüfusun yaklaşık yüzde 61'ine destekleyici dozlar uygulandı.

Vietnam'da vaka sayılarındaki artış sürüyor

Vietnam Sağlık Bakanlığı, günlük vaka sayısının 9 bin civarında artışla 86 bin 990'a ulaştığını bildirdi. Yeni vakaların 24'ünün yurt dışı kaynaklı olduğu belirtildi.

Başkent Hanoi, 11 bin 517 yeni vaka ile en çok vakanın görüldüğü şehir oldu.

Bugüne kadar 193 milyon dozdan fazla aşının uygulandığı ülkede, 3 milyon 321 binden fazla kişide virüs tespit edilirken, 40 bin 144 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

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Togo Cumhuriyeti, Güney Kore, Omicron, Aralık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Güney Kore'de kapalı alanlara girişte aşı kartı veya negatif test zorunluğu kaldırıldı - Son Dakika


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