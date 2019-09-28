Son Dakika Haberleri: Güney Kore'de kargo gemisinde yangın
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Güney Kore'de kargo gemisinde yangın

29 dakika önce

Güney Kore'nin Ulsan şehrindeki Port of Ulsan limanında bulunan bir kargo gemisinde meydana gelen patlamada 9 denizci yaralandı.

Güney Kore'de kargo gemisinde yangın, System.String[]

Güney Kore'nin Ulsan şehrindeki Port of Ulsan limanında bulunan bir kargo gemisinde meydana gelen patlamada 9 denizci yaralandı.


Güney Kore'nin Ulsan şehrindeki Port of Ulsan limanında bulunan kargo gemisinde meydana gelen patlamanın ardından büyük bir yangın çıktı. Olayda 1'i ağır olmak üzere 9 denizcinin yaralandığı belirtiliyor. Petrol taşınması için kullanılan 25 bin 881 tonluk gemide limandayken bir patlama yaşandığı belirtildi. Yetkililer, gemide bulunan yabancı uyruklu toplam 25 kişinin kurtarıldığını açıkladı. Yangının, 21 mürettebatı bulunan başka bir gemiye de sıçradığı belirtilirken herkesin gemiden kurtarıldığı aktarıldı.


Yangını söndürme çalışmaları devam ederken yangının nedeni araştırılıyor. - SEUL

Güney Kore, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 11:22 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Uzmanlar uyardı: Deprem öncesinde, deprem anında ve sonrasında yapılması gerekenleri öğrenin
Eşini ve 3 çocuğunu kaybeden talihsiz kadının sorusuna kimse cevap veremedi Camdan içeri bakan öğrenci, kalorifer kazanındaki asılı kişiyi gördü Kayalıklardan düşen 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2019 11:51:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Güney Kore'de kargo gemisinde yangın
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]