Son Dakika Haberleri: - Güney Kore'de Kargo Gemisinde Yangın
Son Dakika Güncel Haber

- Güney Kore'de Kargo Gemisinde Yangın

1 saat önce

- Güney Kore'de kargo gemisinde yangınSEUL - Güney Kore'nin Ulsan şehrindeki Port of Ulsan limanında bulunan bir kargo gemisinde meydana gelen patlamada 9 denizci yaralandı.

- Güney Kore'de kargo gemisinde yangın

SEUL - Güney Kore'nin Ulsan şehrindeki Port of Ulsan limanında bulunan bir kargo gemisinde meydana gelen patlamada 9 denizci yaralandı.

Güney Kore'nin Ulsan şehrindeki Port of Ulsan limanında bulunan kargo gemisinde meydana gelen patlamanın ardından büyük bir yangın çıktı. Olayda 1'i ağır olmak üzere 9 denizcinin yaralandığı belirtiliyor. Petrol taşınması için kullanılan 25 bin 881 tonluk gemide limandayken bir patlama yaşandığı belirtildi. Yetkililer, gemide bulunan yabancı uyruklu toplam 25 kişinin kurtarıldığını açıkladı. Yangının, 21 mürettebatı bulunan başka bir gemiye de sıçradığı belirtilirken herkesin gemiden kurtarıldığı aktarıldı.

Yangını söndürme çalışmaları devam ederken yangının nedeni araştırılıyor.

- Güney Kore'de Kargo Gemisinde Yangın

Güney Kore, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 11:58 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Uzmanlar uyardı: Deprem öncesinde, deprem anında ve sonrasında yapılması gerekenleri öğrenin
26 çocuk, ailelerin desteği ile ikna edilerek PKK'dan kurtarıldı Sosyal medyadan tanıştığı kızla buluşmaya giden genç, ağaca asılı halde bulundu Artvin'deki selde sürüklenen kamyon kasası, 26 km mesafe kat ederek ilçe değiştirdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2019 13:43:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: - Güney Kore'de Kargo Gemisinde Yangın
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]