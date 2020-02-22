Güney Kore'de kiliseye giden çok sayıda kişiye koronavirüs bulaştı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Güney Kore'de kiliseye giden çok sayıda kişiye koronavirüs bulaştı - Son Dakika Dünya

Güney Kore'de kiliseye giden çok sayıda kişiye koronavirüs bulaştı

6 saat önce

Güney Kore'de koronavirüs hastalığının bulaştığı kişi sayısı 346'ya yükseldi.

Güney Kore'de kiliseye giden çok sayıda kişiye koronavirüs bulaştı, System.String[]

Güney Kore'de koronavirüs hastalığının bulaştığı kişi sayısı 346'ya yükseldi. Vaka sayısının kısa sürede artması Daegu'daki bir kilisede yapılan ayinle ilişkilendirildi. Shincheonji Kilisesi'ndeki ayine katılanların büyük çoğunluğuna virüsün bulaştığı tespit edildi.


Güney Kore Hastalıkları Önleme Merkezi, 142 yeni vakanın tespit edildiğini ve hemen hemen hepsinin söz konusu kilisedeki ayine katılanlara bulaşmasıyla yayıldığını açıkladı.

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Güney Kore, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 03:09 
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