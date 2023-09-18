Güney Kore\'de kızını bir günde 111 kez arayıp 306 mesaj atan anneye 6 ay hapis cezası verildi

Güney Kore'de bir anne, kızına yönelik taciz ve tehdit eylemlerinden dolayı 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

50'li yaşlarındaki anne, kızına bir günde 306 kısa mesaj gönderip, 111 kez aradı. Mesajlarda kızının cinsel davranışına ilişkin aşağılayıcı yorumlar da yer aldı. Anne, kızını fiziksel olarak da takip ediyor, evine izinsiz giriyordu. Kızının şikayeti üzerine uzaklaştırma kararı verilen anne, buna rağmen eve altı kez daha izinsiz girdi.

Daejeon Bölge Mahkemesi, annenin eylemlerinin kasıtlı veya önceden planlı olmadığını iddia eden savunmasını kabul etmedi ve 6 ay hapis cezasıyla birlikte 40 saatlik eğitim almasına karar verdi.

Annenin taciz ve tehdit eylemleri, kızının hayatında ciddi sorunlara yol açtı. Kızı, annesinin sürekli mesaj ve aramalarından dolayı psikolojik olarak rahatsızlık yaşamaya başladı. Ayrıca, annesinin onu takip etmesi ve evini izinsiz ziyaret etmesi nedeniyle endişe ve korku içindeydi.

Annenin eylemleri, Güney Kore'de geniş yankı uyandırdı. Birçok kişi, annenin eylemlerinin kabul edilemez olduğunu ve cezasının daha ağır olması gerektiğini söyledi.

Bu olay, aile içi şiddetin ne kadar ciddi bir sorun olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Aile içi şiddet, her yaştan, cinsiyetten ve sosyal statüden insanı etkileyebilecek yıkıcı bir güçtür. Aile içi şiddete maruz kalan kişilerin, yardım almaktan çekinmemesi ve bu konudaki farkındalığın artırılması önemlidir.