Güney Kore'de korona virüs vakalarına karşı tedbirler arttırılıyor - Son Dakika
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Güney Kore'de korona virüs vakalarına karşı tedbirler arttırılıyor

6 saat önce

Güney Kore'de bir kişinin hayatını kaybetmesi ve korona virüs vakalarının artması üzerine tedbirlerin arttırılacağı açıklandı.

Güney Kore'de korona virüs vakalarına karşı tedbirler arttırılıyor, System.String[]

Güney Kore'de bir kişinin hayatını kaybetmesi ve korona virüs vakalarının artması üzerine tedbirlerin arttırılacağı açıklandı.

Güney Kore, korona virüse karşı önlemleri arttırma kararı aldı. Bir kişinin hayatını kaybetmesi ve korona virüs vakalarının artması üzerine Güney Kore Başbakanı Chung Sye-kyun, bunun acil durum olduğunu açıkladı. Başbakan Sye-kyun, "Enfekte insanlarla temasa geçen insanları bulmak ve hastaları iyileştirmek çok önemli. Hükümet şimdiye kadar ülke dışından gelen enfekte olanları engellemeye odaklandı. Bundan böyle hükümet, virüsün ülke içinde yayılmasını önlemeye öncelik verecek" dedi.

Vakaların çoğunun görüldüğü ülkenin dördüncü büyük kenti Daegu'da halktan evlerinden çıkmamaları çağrısı yapıldı. Güney Kore'nin Daegu ve Cheongdo şehirleri "özel bakım bölgeleri" ilan edildi. Ülkenin 2,5 milyon nüfuslu Daegu şehrinde sokakların büyük ölçüde terk edilmiş halde olduğu belirtildi.

Virüsten enfekte olan askerlerin de belirlenmesiyle orduda önlemler arttırıldı. Yetkililer, Daegu'daki yaklaşık 9 bin üyeli dini grubun üyeleri arasında enfekte olanların görülmesiyle kendilerini karantina altına almaları istendi.

Korona virüsü vaka sayısının 156'ya yükseldiği Güney Kore, Çin'den sonra en çok vakanın tespit edildiği ülke haline geldi.

(İHA)

Güney Kore, Hükümet, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 01:25 Kaynak: İHA
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