- Güney Kore'de korona virüs vakası 7 bini aştı - Son Dakika
Son Dakika Güncel - Güney Kore'de korona virüs vakası 7 bini aştı - Son Dakika

- Güney Kore'de korona virüs vakası 7 bini aştı

6 saat önce

- Güney Kore'de korona virüs vakası 7 bini aştı Güney Kore'de son 24 saat içerisinde 114 yeni vakanın ortaya çıkmasıyla ülkede korona virüs vaka sayısı 7 bini aştı.

- Güney Kore'de korona virüs vakası 7 bini aştı

SEUL - Güney Kore'de son 24 saat içerisinde 114 yeni vakanın ortaya çıkmasıyla ülkede korona virüs vaka sayısı 7 bini aştı.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO), "pandemi" olarak nitelendirildiğini duyurduğu korona virüs salgını Güney Kore'de 66 kişinin ölümüne yol açtı. Son 24 saat içerisinde 114 yeni vakanın ortaya çıkmasıyla ülkede korona virüs vaka sayısı 7 bin 869'a yükseldi. 5 kişinin daha korona virüsü nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi. 45 hastanın ise iyileşip taburcu edilmesiyle toplamda 333 kişinin iyileştiği ifade edildi. Son haftalarda virüs enfeksiyonun artması sonucu 7 bin 838 vakaya ulaşıldığı, Güney Kore'nin Daegu şehri ve Kuzey Gyeongsang bölgesinin vaka sayılarının yüzde 90'ını oluşturduğu aktarıldı.

- Güney Kore'de korona virüs vakası 7 bini aştı

Dünya Sağlık Örgütü, Güney Kore, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 05:59 Kaynak: İHA
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