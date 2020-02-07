Güney Kore'de korona virüsü korkusu içerisinde 6 bin çiftlik toplu düğün - Son Dakika
Son Dakika Güncel Güney Kore'de korona virüsü korkusu içerisinde 6 bin çiftlik toplu düğün - Son Dakika

Güney Kore'de korona virüsü korkusu içerisinde 6 bin çiftlik toplu düğün

6 saat önce

Dünyanın dört bir yanından Güney Kore'nin başkenti Seul'un Gapyeong kentine gelen 6 bin çift, düzenlenen toplu nikah töreniyle dünya evine girdi.

Güney Kore'de korona virüsü korkusu içerisinde 6 bin çiftlik toplu düğün, System.String[]

Dünyanın dört bir yanından Güney Kore'nin başkenti Seul'un Gapyeong kentine gelen 6 bin çift, düzenlenen toplu nikah töreniyle dünya evine girdi.


Güney Kore'de Moon tarikatı, yine toplu bir düğüne imza attı. 6 bin çiftin toplu evlendirildiği düğün, başkent Seul'un Gapyeong kentinde düzenlendi. Çin'in Wuhan kentinde ilk olarak ortaya çıkan ve dünyaya yayılan yeni tip korona virüsü salgının oluşturduğu korku ve endişe içerisinde gerçekleştirilen düğünde sıkı güvenlik önlemleri alındı. Çiftler törenin yapılacağı yere kontrol edilerek alındı ve çiftlere maskeler dağıtıldı.


Moon Tarikatı, 1954 yılında Kuzey Kore'den Güney Kore'ye kaçan rahip Sun Myung Moon ve eşi Hak Ja Han Moon tarafından kuruldu. Moon, İsa'nın kendisine gözükerek onu mesih seçtiğini iddia ediyordu. Toplu düğün organizasyonlarına 1960'lı yıllarda başlayan Moon, vefat ettiği 2012 yılına kadar her yıl toplu nikah törenleri düzenledi. Moon'un eşi Hak Ja Han, düğün töreni organizasyonlarını 2013 yılından bu yana sürdürüyor.


Öte yandan Güney Kore'de dört kişide daha yeni tip korona virüsünün (2019-nCoV) görülmesiyle ülkedeki vaka sayısı 23'e yükseldi. - SEUL

Güney Kore, Seul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 12:21 Kaynak: İHA
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