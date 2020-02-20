Güney Kore'de korona virüsünden ilk ölüm - Son Dakika
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Güney Kore'de korona virüsünden ilk ölüm

7 saat önce

Güney Kore'de yeni tip korona virüsü nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Güney Kore'de korona virüsünden ilk ölüm, System.String[]

Güney Kore'de yeni tip korona virüsü nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ölümcül korona virüsü ölümlere yol açmaya devam ediyor. Güney Kore'de korona virüsü nedeniyle 1 kişinin öldüğü açıklandı. Ülkede vaka sayısının ise 82'den 104'e çıktığı bildirildi.

25'ten fazla ülkeye yayılan yeni tip korona virüsü (Covid-19) salgınında dünya genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı ise 2 bin 128'e çıktı.

(İHA)

Çin Halk Cumhuriyeti, Güney Kore, Wuhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 12:10 Kaynak: İHA
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