Güney Kore'de koronadan ölenlerin sayısı 75'e ulaştı - Son Dakika
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Güney Kore'de koronadan ölenlerin sayısı 75'e ulaştı

6 saat önce

Güney Kore'de korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 75'e yükseldi.

Güney Kore'de koronadan ölenlerin sayısı 75'e ulaştı, System.String[]

Güney Kore'de korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 75'e yükseldi.

Çin'den sonra en fazla korona virüsü vakasına sahip olan Güney Kore'de Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (KCDC) tarafından yapılan açıklamada, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 72'den 75'e yükseldiği bildirildi. Yetkililer 76 yeni vakanın kayıtlara geçtiğini açıklarken, toplam vaka sayısı 8 bin 86'dan 8 bin 162'ye çıktı. Yeni vakaların 41'inin salgının merkezi olduğu düşünülen Daegu kentinden bildirildiği ifade edildi.

120 hastanın ise hastanelerden taburcu olduğu aktarılırken, taburcu edilenlerin sayısı 3 gündür tespit edilen yeni vaka sayısının üzerinde kaydedildi. Yeni vakalardaki düşüşün Daegu kentindeki kilise üyelerinden kaynaklı vakaların çoğunun tespit edilmesinden sonra yaşandığı belirtildi.

(İHA)

Çin Halk Cumhuriyeti, Güney Kore, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 01:10 Kaynak: İHA
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