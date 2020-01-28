Güney Kore'de koronavirüs alarmı: 92 asker karantinaya alındı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Güney Kore'de koronavirüs alarmı: 92 asker karantinaya alındı - Son Dakika Dünya

Güney Kore'de koronavirüs alarmı: 92 asker karantinaya alındı

6 saat önce

Güney Kore'de, Çin'in Hubey eyaletinin Vuhan kentinde ortaya çıkan ve salgına dönüşen yeni tip koronavirüsün yayılmasını önlemek için Çin'den dönen 92 asker karantinaya alındı.

Güney Kore'de koronavirüs alarmı: 92 asker karantinaya alındı, System.String[]

Güney Kore'de, Çin'in Hubey eyaletinin Vuhan kentinde ortaya çıkan ve salgına dönüşen yeni tip koronavirüsün yayılmasını önlemek için Çin'den dönen 92 asker karantinaya alındı.


Güney Kore Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, yaklaşık 150 askerin geçen haftalarda Çin'e gittiği belirtildi.

Euronews.com'da Görüntüle

Çin Halk Cumhuriyeti, Güney Kore, Wuhan, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 11:15 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Esra Erol, internetten tanıştığı adamla ilişkiye giren evli kadına fena patladı
Esra Erol, SMS kampanyasıyla depremzedeler için 1 buçuk milyon topladı Çin'de yaşayan Antepli yaşanılanları anlattı! "Burada fare yılı kutlanıyor, sakın gelmeyin" Çin'de yaşayan Türk vatandaşından, koronavirüsle ilgili korkutan açıklama

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2020 17:31:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Güney Kore'de koronavirüs alarmı: 92 asker karantinaya alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]