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Güney Kore'de koronavirüs alarmı: 92 asker karantinaya alındı
6 saat önce
Güney Kore'de, Çin'in Hubey eyaletinin Vuhan kentinde ortaya çıkan ve salgına dönüşen yeni tip koronavirüsün yayılmasını önlemek için Çin'den dönen 92 asker karantinaya alındı.
Güney Kore'de, Çin'in Hubey eyaletinin Vuhan kentinde ortaya çıkan ve salgına dönüşen yeni tip koronavirüsün yayılmasını önlemek için Çin'den dönen 92 asker karantinaya alındı.
Güney Kore Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, yaklaşık 150 askerin geçen haftalarda Çin'e gittiği belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 11:15
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