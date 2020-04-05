Güney Kore'de koronavirüs tespit edilen kişilerin yarısından fazlası iyileşti

Güney Kore'de şu ana kadar koronavirüs (Covid-19) tespit edilen 10 bin 237 kişiden 6 bin 463'ü iyileşti.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs nedeniyle Güney Kore'de ülke genelinde 10 bin 237 kişi enfekte olurken, içlerinden 6 bin 463 kişinin iyileştiği belirtildi. 183 kişi ise virüs nedeniyle öldü.

JAPONYA, TAYLAND VE SİNGAPUR'DA SON DURUM

Japonya 'da 3 bin 139 kişi enfekte olurken, içlerinden 514 kişi iyileşti ve 77 kişi ise yaşamını yitirdi. Tayland 'da toplamda 2 bin 169 kişinin enfekte olduğu, aralarından 674 kişinin iyileştiği belirtilirken; 23 kişi ise hayatını kaybetti. Singapur 'da ise bin 189 kişiye koronavirüs teşhisi konulurken; 297 kişinin iyileştiği bildirildi. Ülkede virüs nedeniyle 6 kişi hayatını kaybetti.

HİNDİSTAN'DA 99 KİŞİ ÖLDÜ

Hindistan'da 3 bin 588 kişide virüs tespit edilirken; 99 kişinin öldüğü, enfekte kişilerin arasında bulunan 229 kişinin de iyileştiği duyuruldu.