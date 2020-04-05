Güney Kore'de koronavirüs tespit edilen kişilerin yarısından fazlası iyileşti - Son Dakika
Son Dakika Dünya Güney Kore'de koronavirüs tespit edilen kişilerin yarısından fazlası iyileşti - Son Dakika Dünya

Güney Kore'de koronavirüs tespit edilen kişilerin yarısından fazlası iyileşti

6 saat önce

Güney Kore'de şu ana kadar koronavirüs (Covid-19) tespit edilen 10 bin 237 kişiden 6 bin 463'ü iyileşti.

Güney Kore'de koronavirüs tespit edilen kişilerin yarısından fazlası iyileşti, System.String[]

Güney Kore'de şu ana kadar koronavirüs (Covid-19) tespit edilen 10 bin 237 kişiden 6 bin 463'ü iyileşti.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs nedeniyle Güney Kore'de ülke genelinde 10 bin 237 kişi enfekte olurken, içlerinden 6 bin 463 kişinin iyileştiği belirtildi. 183 kişi ise virüs nedeniyle öldü.

JAPONYA, TAYLAND VE SİNGAPUR'DA SON DURUM

Japonya'da 3 bin 139 kişi enfekte olurken, içlerinden 514 kişi iyileşti ve 77 kişi ise yaşamını yitirdi. Tayland'da toplamda 2 bin 169 kişinin enfekte olduğu, aralarından 674 kişinin iyileştiği belirtilirken; 23 kişi ise hayatını kaybetti. Singapur'da ise bin 189 kişiye koronavirüs teşhisi konulurken; 297 kişinin iyileştiği bildirildi. Ülkede virüs nedeniyle 6 kişi hayatını kaybetti.

HİNDİSTAN'DA 99 KİŞİ ÖLDÜ

Hindistan'da 3 bin 588 kişide virüs tespit edilirken; 99 kişinin öldüğü, enfekte kişilerin arasında bulunan 229 kişinin de iyileştiği duyuruldu.


Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Güney Kore, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 12:33 Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'den AB'ye koronavirüs tepkisi: Ya birlik oluruz ya da çökeriz
ABD'li golfçü Paige Spiranac'ın göğüs vuruşu olay oldu Avustralyalı bilim insanları: Parazit öldürücü tablet Ivermectin Covid 19'u 48 saatte yok ediyor Eski Avusturya Dışişleri Bakanı Kneissl, eşinden şiddet gördüğünü açıkladı
Eski Avusturya Dışişleri Bakanı Kneissl, eşinden şiddet gördüğünü açıkladı Eski Avusturya Dışişleri Bakanı Kneissl, eşinden şiddet gördüğünü açıkladı         
18:54
Koronavirüs günlerinde İstanbul'da asayiş suçları azaldı, aile içi şiddet arttı Koronavirüs günlerinde İstanbul'da asayiş suçları azaldı, aile içi şiddet arttı         
18:10
Erkan Petekkaya'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması: Paylaşımları çalışanım yaptı Erkan Petekkaya'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması: Paylaşımları çalışanım yaptı         
18:03
ABD'li golfçü Paige Spiranac'ın göğüs vuruşu olay oldu ABD'li golfçü Paige Spiranac'ın göğüs vuruşu olay oldu         
17:55
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'den AB'ye koronavirüs tepkisi: Ya birlik oluruz ya da çökeriz İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'den AB'ye koronavirüs tepkisi: Ya birlik oluruz ya da çökeriz         
17:50
Piyasada Piyasada "Nano teknoloji" diye satılan maskeler sağlıksız ortamlarda hazırlanıyor         
17:49
Kim Milyoner Olmak İster'de koronavirüsten dolayı joker değişikliği yapıldı Kim Milyoner Olmak İster'de koronavirüsten dolayı joker değişikliği yapıldı         
17:15
İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine sokak hayvanları için genelge gönderdi İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine sokak hayvanları için genelge gönderdi         
17:14
Sırt ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadında koronavirüs tespit edildi Sırt ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadında koronavirüs tespit edildi         
17:10
Akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavga kanlı bitti! 3 kişi öldü Akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavga kanlı bitti! 3 kişi öldü         
17:07
22 yaşındaki Anadolu Efes taraftarı, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti 22 yaşındaki Anadolu Efes taraftarı, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
17:00
Ankara'da karantinada bulunduğu hastaneden kaçan kişi yakalandı Ankara'da karantinada bulunduğu hastaneden kaçan kişi yakalandı         
16:53
İtalya'da koronavirüs hastaları sokaklarda, cenazeler koridorlarda yatıyor İtalya'da koronavirüs hastaları sokaklarda, cenazeler koridorlarda yatıyor         
16:41
İngiltere'de son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 621 kişi hayatını kaybetti İngiltere'de son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 621 kişi hayatını kaybetti         
16:32
Beşiktaş'ın cesur yengesi Türkiye'ye övgü yağdırdı Beşiktaş'ın cesur yengesi Türkiye'ye övgü yağdırdı         
16:32
Mansur Yavaş: Evlere temizliğe giden kadınlarımızın yanındayız Mansur Yavaş: Evlere temizliğe giden kadınlarımızın yanındayız         
16:29
Ödüllü Yönetmen İlker Canikligil koronavirüse yakalandı Ödüllü Yönetmen İlker Canikligil koronavirüse yakalandı         
16:14
ABD'de yaşayan Yeşilçam'ın ünlü ismi Ahu Tuğba kabusu anlattı: Paran yoksa ölüyorsun ABD'de yaşayan Yeşilçam'ın ünlü ismi Ahu Tuğba kabusu anlattı: Paran yoksa ölüyorsun         
16:13
Demet Akalın'dan, sosyal medyadaki ev hali fotoğrafına küfürlü yorum Demet Akalın'dan, sosyal medyadaki ev hali fotoğrafına küfürlü yorum         
15:48
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara: Koronavirüs aşısını ilk kez hayvanlar üzerinde denedik, olumlu sonuç aldık Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara: Koronavirüs aşısını ilk kez hayvanlar üzerinde denedik, olumlu sonuç aldık         
15:40
Trabzon'un yengesi Katerina Provaznikova'nın bikinili fotoğrafı nefes kesti Trabzon'un yengesi Katerina Provaznikova'nın bikinili fotoğrafı nefes kesti         
15:27
Koronavirüsü yenen Prof. Dr. Sarı'dan umutlandıran paylaşım: Hastalığın düzelebileceğinin canlı göstergesiyim Koronavirüsü yenen Prof. Dr. Sarı'dan umutlandıran paylaşım: Hastalığın düzelebileceğinin canlı göstergesiyim         
15:02
Ahmet Nur Çebi'den Süleyman Seba paylaşımı Ahmet Nur Çebi'den Süleyman Seba paylaşımı         
14:57
Ölümler ve uyarılar kar etmedi! Ankara'da sokak ortasında Ölümler ve uyarılar kar etmedi! Ankara'da sokak ortasında "Pes" dedirten görüntü         
14:57
Beşiktaş'ta Boateng ve Lens ülkelerine gidiyor Beşiktaş'ta Boateng ve Lens ülkelerine gidiyor         
14:53
'Koronavirüsün tedavisinde en etkili ilaç' Türkiye'de üretilmeye başlandı 'Koronavirüsün tedavisinde en etkili ilaç' Türkiye'de üretilmeye başlandı         
14:47
Salgına karşı tütsü yaktıran belediye başkanı: Koronavirüsü def edecek Salgına karşı tütsü yaktıran belediye başkanı: Koronavirüsü def edecek         
14:15
Salgının vahametini ortaya koyan rapor: Türkiye'de 60 yaş altı ölümlerin oranı, dünyadakinden 9 kat fazla Salgının vahametini ortaya koyan rapor: Türkiye'de 60 yaş altı ölümlerin oranı, dünyadakinden 9 kat fazla         
14:14
Mardin'de kavga eden şahıslara sosyal mesafe kuralına uymadıkları için 15 bin lira para cezası kesildi Mardin'de kavga eden şahıslara sosyal mesafe kuralına uymadıkları için 15 bin lira para cezası kesildi         
13:59
İngilizler, Cameron Jerome için sıraya girdi İngilizler, Cameron Jerome için sıraya girdi         
13:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2020 19:11:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Güney Kore'de koronavirüs tespit edilen kişilerin yarısından fazlası iyileşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]