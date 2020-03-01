Güney Kore'de Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 3 bin 700'ü geçti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Güney Kore'de Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 3 bin 700'ü geçti - Son Dakika

Güney Kore'de Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 3 bin 700'ü geçti

6 saat önce

Güney Kore'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşan kişi sayısı 3 bin 736'ya yükseldi.

Güney Kore'de Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 3 bin 700'ü geçti, System.String[]

Güney Kore'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşan kişi sayısı 3 bin 736'ya yükseldi.

Yonhap ajansının haberine göre, 586 yeni Kovid-19 vakasının tespit edilmesiyle Güney Kore'de görülen toplam vaka sayısı 3 bin 736'ya ulaşırken, virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 20'ye çıktı.

Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinden (KCDC) yapılan açıklamada, Daegu şehrinde Kovid-19 taşıyan 83 yaşındaki bir erkek hastanın hayatını kaybettiği belirtildi.

Daegu şehri yetkilileri, evinde karantina altında tutulan 86 yaşındaki bir kadının Kovid-19 taşıdığının tespit edilmesi üzerine kaldırıldığı hastanede nefes darlığından öldüğünü bildirdi.

Yetkililer, Chilgok bölgesinde de hipertansiyondan muzdarip 80 yaşındaki erkek hastanın Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini ifade etti.

Söz konusu can kayıplarıyla ülkede Kovid-19 kaynaklı ölümlerin sayısı 20'ye yükseldi.

Kovid-19 salgınında dünya genelinde virüsün bulaştığı kişi sayısı 86 bin 900'ü geçti.

İlk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilen Kovid-19'un, kısa sürede diğer şehir, bölge ve ülkelere yayılması üzerine, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "acil durum" ilan etmişti.

DSÖ, son olarak, Kovid-19 için küresel risk seviyesini "yüksekten", "çok yüksek"e çıkarmıştı.

Güney Kore, Kore, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 05:50 Kaynak: AA
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