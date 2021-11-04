Güney Kore'de Kovid-19'lu öğrenciler üniversite sınavına karantina merkezlerinde girecek - Son Dakika

Güney Kore'de hükümet, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan binlerce gencin yılda bir kez yapılan üniversiteye giriş sınavına katılması için karantina merkezleri oluşturdu.

Yonhap ajansının haberine göre, hükümet 18 Kasım'da yapılacak üniversite sınavına girmek isteyen her gence eşit katılım imkanı sağlamak için hastanelerde ve diğer tedavi noktalarında karantina merkezleri oluşturdu.

Ülke genelinde 31 hastane ve 2 sağlık merkezinde sınava girecek Kovid-19'lu öğrenciler için özel odalar hazırlandı.

Karantina merkezlerinin virüse yakalanmış ya da temaslı görünen yaklaşık 3 bin öğrenciye hizmet vermesi bekleniyor.

Salgınla mücadelenin sürdüğü Güney Kore'de bugüne kadar 373 bin 120 kişide virüs tespit edildi. Kovid-19'a yakalanan 2 bin 916 kişi hayatını kaybetti.