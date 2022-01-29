Güney Kore'de Kovid-19 salgınında 5 gün üst üste en yüksek vaka sayısı kaydedildi - Son Dakika

Güney Kore'de günlük Kovid-19 vakası sayısının 17 bin 500'ün üzerine çıkmasıyla yeni bir rekora ulaşıldı.

Yonhap ajansının haberine göre, ülkede 25 Ocak'ta 8 bin 570 yeni vakayla başlayan yükseliş, art arda 5 gün boyunca en yüksek seviyede kaydedildi.

Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Ajansı'na (KDCA) göre, ülkede son 24 saatte 17 bin 542 yeni Kovid-19 vakası tespit edilirken toplam vaka sayı 811 bin 122'ye yükseldi.

Ülkede 28 Ocak'ta 16 bin 85 yeni vaka bildirilirken, 27 Ocak'ta 14 bin 514, 26 Ocak'ta 13 bin 12 kişinin Kovid-19'a yakalandığı belirtildi.

Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise son 24 saatte 34 artarak 6 bin 712 oldu.

Yetkililer, vaka sayısının birkaç hafta içinde günde 100 bine kadar çıkabileceği öngörüsünde bulundu.

Öte yandan Güney Kore, omicron varyantıyla mücadele etmek için revize edilmiş bir virüs yanıt sistemi tanıttı.

Buna göre, halk sağlığı merkezlerinde ve büyük hastanelerde kurulan yaklaşık 250 test istasyonunda hızlı antijen ve PCR testleri yer alacak, insanlar hangisini almak istediklerini seçebilecek.

60 yaş üstü gibi yüksek risk gruplarındaki kişilere PCR testleri için öncelik verilecek. Yerel hastaneler ve klinikler de bireysel test kitlerini uygulayacak.

KDCA, revize edilen sistemin kritik vakaları ve ölümleri en aza indirirken, sağlık sektörünün yavaşlamasını veya çökmesini önlemek için tasarlandığını belirtti.