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Güney Kore'de Kovid-19 salgınında en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi - Son Dakika

Güney Kore'de Kovid-19 salgınında en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi

15.02.2022 13:36
Güney Kore'de Kovid-19 salgınında en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi

Güney Kore'de, Omicron varyantının etkisiyle Kovid-19 salgınının başından bu yana 57 bin 177 vaka ile en yüksek günlük vaka sayısı kayıtlara geçti.

Güney Kore'de, Omicron varyantının etkisiyle Kovid-19 salgınının başından bu yana 57 bin 177 vaka ile en yüksek günlük vaka sayısı kayıtlara geçti.

Yonhap'ın haberine göre, Hastalığı Önleme ve Kontrol Merkezi (KDCA), son 24 saatte 57 bin 177 yeni vaka ile enfekte olanların sayısının 1 milyon 462 bin 421'e yükseldiğini bildirdi.

Günlük vakaların 6 gündür 50 binin üzerinde seyrettiği ülkede, 61 kişinin daha ölmesiyle, salgının başından bu yana virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 7 bin 163 oldu.

Sağlık yetkilileri, şubat ayı sonunda günlük vaka sayısının 170 binlere çıkmasından endişeleniyor.

Diğer yandan, bağışıklık sistemleri zayıf kişilere bugünden itibaren dördüncü doz Kovid-19 aşısı uygulanmaya başlandı.

Yaklaşık 52 milyon nüfusa sahip ülkede 44,24 milyondan fazla kişiye en az 2 doz aşı yapıldı.

Hong Kong'da bugünden itibaren 3 yaşındaki çocuklara da Kovid-19 aşısı uygulanabilecek

Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde ise Omicron varyantının etkisiyle günlük vaka sayısının devamlı olarak artması sonrası, yönetim 3 yaş ve üzeri çocuklara da Kovid-19 aşısı uygulanması kararı aldı.

Yönetimden yapılan açıklamada, 3 yaş ve üzerindeki çocuklara ailelerinin izniyle bugünden itibaren Sinovac aşısı uygulanabileceği belirtilirken, yüz yüze eğitime verilen ara 2 hafta daha uzatılarak, sınıflara dönüş 6 Mart'a ertelendi.

Sağlık Koruma Merkezinin verilerine göre, kentte dün 24 saatte 1536 Kovid-19 vakası tespit edilmişti.

Hong Kong'da bugüne dek 25 bin 51 vaka görülürken virüs nedeniyle 221 kişi hayatını kaybetti, halen 11 bin 598 hastanın tedavisi sürüyor.

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Güney Kore, Hong Kong, Omicron, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Güney Kore'de Kovid-19 salgınında en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Güney Kore'de Kovid-19 salgınında en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi - Son Dakika
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