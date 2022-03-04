Güney Kore'de Kovid-19 salgınında en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi - Son Dakika

Güney Kore'de, son 24 saatte 266 bin 853 kişide Kovid-19 tespit edilmesiyle salgının başından bu yana "en yüksek günlük vaka sayısı" kayıtlara geçti.

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nden (KDCA) yapılan açıklamada, salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısının kaydedildiği belirtildi.

Açıklamada, son 24 saatte ülke genelinde 266 bin 853 Kovid-19 vakası tespit edildiği, bununla birlikte salgının başından bu yana toplam vaka sayısının 3 milyon 691 bini geçtiği aktarıldı.

Son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısının da ilk defa 186'ya ulaştığı ifade edilen açıklamada, virüs nedeniyle yaşamını yitiren toplam kişi sayısının 8 bin 580 olduğu kaydedildi.

Günlük vaka sayısının mart ayı ortalarında 250 bini aşmasının beklendiği Güney Kore'de hızlı artışa, Kovid-19 önlemlerindeki gevşetilmenin neden olduğu belirtiliyor.

Ülkenin 52 milyonluk nüfusunun yüzde 86,5'i en az 2 doz Kovid-19 aşısı olurken, yüzde 61,7'sine hatırlatma dozu da uygulandı.

Tayland'da bir günde 23 bin 834 yeni Kovid-19 vakası

Tayland'da ise son 24 saatte 23 bin 834 yeni Kovid-19 vakası görüldü, 54 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, vakaların 146'sının yurt dışı kaynaklı olduğu bildirildi.

Ülkede salgının başından bu yana, 758 bin 561'i bu yıl olmak üzere, 2 milyon 981 bin 996 kişi Kovid-19'a yakalandı.

Salgın sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 23 bin 124'e ulaştı.???????