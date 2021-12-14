Güney Kore'de Kovid-19 salgınında günlük en yüksek can kaybı görüldü - Son Dakika

Güney Kore'de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) delta varyantının yayılım göstermesiyle salgının başından bu yana günlük en fazla can kaybının görüldüğü bildirildi.

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Ajansından yapılan açıklamada, son 24 saat içinde 94 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği ve 906 hastanın durumunun ciddi veya kritik olduğu aktarıldı.

Ülkedeki sağlık uzmanları, hastane kapasitelerinin hızla sınıra doğru yaklaştığı, hükümetin sosyal mesafe tedbirlerini sıkılaştırmada yavaş davranması halinde ölümlerin daha da artacağı konusunda vatandaşları uyarıyor.

Güney Kore Sağlık Bakanlığı yetkilisi Park Hyang, Seul ve çevresinde nüfusun yoğun olduğu bölgelerde Kovid-19 tedavisi için tasarlanmış yoğun bakım ünitelerinin yüzde 86 doluluğa ulaştığını ve tıbbi kaynakların hızla tükendiğini kaydetti.

Park Hyang, 1480'den fazla hastanın, hastane ya da barınaklara kabul edilmek için bekletildiğini ve geçen hafta en az 17 hastanın yatak beklerken evinde ya da başka tesislerde hayatını kaybettiğini söyledi.

Güney Kore'de son 24 saatte 5 bin 564 vaka görülürken toplam vaka sayısı 528 bin 652'yi buldu. Ölü sayısı son 24 saatte 94 ile salgının başından bu yana günlük en yüksek sayı oldu. Ülkede salgının başından bu yana toplam 4 bin 387 kişi hayatını kaybetti.