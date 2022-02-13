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Güney Kore'de Kovid-19 salgınının başından beri en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi - Son Dakika

Güney Kore'de Kovid-19 salgınının başından beri en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi

13.02.2022 15:28
Güney Kore'de Kovid-19 salgınının başından beri en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi

Güney Kore'de, Omicron varyantının etkisiyle Kovid-19 salgınının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kayıtlara geçti.

Güney Kore'de, Omicron varyantının etkisiyle Kovid-19 salgınının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kayıtlara geçti.

Yonhap'ın haberine göre, Hastalığı Önleme ve Kontrol Merkezi (KDCA) son 24 saatte 56 bin 297 yeni vaka ile enfekte olanların sayısının 1 milyon 350 bin 630'a yükseldiğini bildirdi.

Güney Kore'de günlük vakalar 4 gündür 50 binin üzerinde seyrediyor. Yetkililer, günlük vaka sayılarının bu ayın sonu itibarıyla 170 binleri bulabileceği uyarısında bulunuyor.

Ülkede bugüne kadar 7 bin 81 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Yaklaşık 52 milyon nüfusa sahip ülkede 44 milyondan fazla kişi virüse karşı aşılandı.

Vietnam'da 15 Şubat'tan itibaren uluslararası uçuşlardaki kısıtlamalar kaldırılacak

Yerel basında çıkan haberlere göre, Vietnam'da 15 Şubat'tan itibaren uluslararası uçuşlara getirilen Kovid-19 tedbirleri kaldırılarak virüs öncesi dönemdeki uygulamaya dönülecek.

Bugüne kadar 2 milyon 510 binin üzerinde vakanın görüldüğü ülkede bu yılın başından bu yana kısıtlamalar esnetilmeye başlanmıştı.

Vietnam'da virüs nedeniyle 38 bin 946 kişi yaşamını yitirdi.

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Güney Kore, Vietnam, Omicron, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Güney Kore'de Kovid-19 salgınının başından beri en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Güney Kore'de Kovid-19 salgınının başından beri en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi - Son Dakika
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